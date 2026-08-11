El cielo vivirá uno de sus acontecimientos astronómicos más esperados el próximo 12 de agosto de 2026, cuando la Luna se coloque exactamente entre la Tierra y el Sol y produzca un eclipse solar total. El fenómeno será especialmente llamativo porque será la primera vez en 28 meses que la totalidad pueda observarse desde algún punto del planeta.

La última ocasión en que el día se convirtió temporalmente en noche debido a un eclipse total fue el 8 de abril de 2024, cuando la sombra de la Luna atravesó México, Estados Unidos y Canadá. Aunque los eclipses solares totales ocurren en algún lugar de la Tierra aproximadamente cada 16 meses, el intervalo entre 2024 y 2026 será más largo de lo habitual.

A continuación, conoce 10 datos que te ayudarán a entender la magnitud de este espectacular eclipse solar total.

La totalidad del eclipse atravesará cinco países y será especialmente importante para Europa continental, donde no se observa un fenómeno de estas características desde 1999. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

1. Será el primer eclipse total visible en Europa continental desde 1999

El portal timeanddate.com señala que, para Europa, el evento tendrá un significado especial. La última vez que la totalidad recorrió Europa continental fue el 11 de agosto de 1999, cuando la franja del eclipse pasó desde Francia hasta Bulgaria. Desde entonces, la totalidad solo ha podido observarse en algunas zonas europeas más septentrionales, como las islas Feroe y Svalbard en 2015, además de partes de Georgia y Rusia en 2006.

2. La totalidad atravesará cinco países

La sombra de la Luna comenzará su recorrido en el extremo norte de Rusia y continuará hacia Groenlandia, Islandia y España. Aunque pueda parecer que son cuatro territorios, hay un quinto país dentro del recorrido: Portugal, donde la totalidad alcanzará una pequeña zona situada en el extremo noreste.

3. Casi toda Europa podrá ver al menos una parte del eclipse

Incluso quienes estén fuera del camino de la totalidad tendrán la oportunidad de observar un eclipse parcial en gran parte del continente europeo. En Madrid, aproximadamente el 99,9 % del disco solar quedará cubierto; en Dublín será el 94%, en París el 92,1%, en Londres el 91,4% y en Berlín el 84,8%.

4. También podrá verse desde América del Norte y África

El espectáculo no estará limitado a Europa. Algunas regiones del norte de América del Norte podrán observar el eclipse de manera parcial. En Nueva York, por ejemplo, la Luna cubrirá aproximadamente el 9,4 %del Sol, con el máximo previsto para las 13:54 horas locales. También habrá visibilidad parcial en el norte de África: en Casablanca, Marruecos, la cobertura alcanzará el 86,9%.

5. Cerca de 980 millones de personas podrán verlo

La magnitud del fenómeno también se puede medir por la cantidad de personas que estarán dentro de las zonas donde será visible. Las estimaciones indican que alrededor de 980 millones de personas vivirán en áreas donde podrán observar alguna fase del eclipse, ya sea parcial o total.

De ese grupo, unos 15,2 millones estarán directamente dentro del camino de la totalidad, lo que equivale aproximadamente a una de cada ocho personas del planeta.

Cerca de 980 millones de personas podrán experimentar alguna fase del eclipse, aunque solo unos 15,2 millones estarán dentro del camino de la totalidad. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

6. Será un eclipse especialmente cercano al Polo Norte

La trayectoria de la sombra lunar rozará la parte superior del hemisferio norte, por lo que se considera un eclipse de carácter polar. Esto tendrá una consecuencia importante: en ningún punto de la totalidad el Sol estará muy alto sobre el horizonte.

En la zona donde la totalidad durará más, cerca de Islandia, alcanzará un máximo de 2 minutos y 19 segundos, con el Sol a unos 26 grados sobre el horizonte.

En España, la posición será todavía más complicada. En Valencia, cerca del final del recorrido de la totalidad, el Sol estará apenas 4,6 grados sobre el horizonte cuando comience el eclipse total, alrededor de las 20:32 horas.

Por ello, edificios, árboles, montañas u otros obstáculos podrían bloquear la vista y será importante encontrar un lugar con el horizonte occidental despejado.

7. La oscuridad permitirá ver estrellas y planetas en lugares poco habituales

La trayectoria polar del eclipse también producirá una escena poco común en algunas regiones. En el norte de Groenlandia, por ejemplo, el Sol permanece sobre el horizonte durante meses durante el verano.

Sin embargo, durante los minutos de totalidad del 12 de agosto, el cielo se oscurecerá lo suficiente como para que puedan aparecer estrellas y planetas, ofreciendo una experiencia especialmente llamativa.

8. Será el primero de tres grandes eclipses totales en menos de dos años

El eclipse de agosto de 2026 será apenas el comienzo de una pequeña cadena de grandes fenómenos. El 2 de agosto de 2027, otro eclipse total atravesará el sur de España, el norte de África, la península arábiga y la península de Somalia. Un año después, el 22 de julio de 2028, la totalidad recorrerá Australia y Nueva Zelanda, incluido un tramo de hasta 3 minutos y 48 segundos sobre el puerto de Sídney.

9. Coincidirá con el máximo de las Perseidas

La jornada tendrá todavía otro atractivo. Como los eclipses solares ocurren durante la Luna nueva, las noches cercanas al fenómeno suelen ofrecer cielos especialmente oscuros. En este caso, la noche del 12 al 13 de agosto coincidirá con el máximo de la lluvia de meteoros Perseidas, una de las más importantes del año en el hemisferio norte.

Esto significa que quienes sigan el eclipse durante el día podrán tener otra oportunidad para observar el cielo esa misma noche.

Las Perseidas podrían ofrecer numerosos meteoros bajo condiciones favorables, convirtiendo la fecha en una jornada especialmente atractiva para los aficionados a la astronomía.

10. El eclipse podrá seguirse en vivo

Quienes no puedan desplazarse hasta el camino de la totalidad no tendrán que perderse el espectáculo. El fenómeno podrá seguirse mediante una transmisión EN VIVO.

La NASA y la Agencia Espacial Europea ofrecerán coberturas en directo con imágenes desde la trayectoria de totalidad, entrevistas con expertos y vistas del eclipse desde España e Islandia.

Es por ello que el 12 de agosto de 2026 se perfila como una fecha excepcional para observar el cielo: será el primer eclipse solar total en 28 meses, tendrá una amplia audiencia potencial, marcará el regreso de la totalidad a Europa continental y coincidirá con una de las lluvias de meteoros más conocidas del año.