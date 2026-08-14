Por Christian Gambini

Para quienes compran en Temu desde Perú, la espera del paquete suele comenzar con una pregunta sencilla: ¿Qué empresa será la encargada de llevarlo hasta la puerta de casa? No hace falta adivinar, porque la plataforma trabaja con distintas compañías de envío locales. Cuando el pedido cruza las fronteras y llega al país, la información sobre el operador encargado se actualiza automáticamente. Es entonces cuando el comprador puede seguir el recorrido de su paquete y conocer quién asumirá el tramo final de la entrega. Sin embargo, la incertidumbre no siempre termina cuando aparece el nombre del repartidor.