Para quienes compran en Temu desde Perú, la espera del paquete suele comenzar con una pregunta sencilla: ¿Qué empresa será la encargada de llevarlo hasta la puerta de casa? No hace falta adivinar, porque la plataforma trabaja con distintas compañías de envío locales. Cuando el pedido cruza las fronteras y llega al país, la información sobre el operador encargado se actualiza automáticamente. Es entonces cuando el comprador puede seguir el recorrido de su paquete y conocer quién asumirá el tramo final de la entrega. Sin embargo, la incertidumbre no siempre termina cuando aparece el nombre del repartidor.

En el camino pueden surgir demoras que prolongan la espera, dificultades para concretar la entrega o incidencias relacionadas con los controles aduaneros. También existe el riesgo de recibir un producto incompleto, diferente al solicitado o en condiciones que no eran las esperadas. Ante estos escenarios, el reclamo se convierte en una nueva espera, especialmente cuando el reembolso no llega con la rapidez que el comprador esperaba. Así, detrás de la aparente sencillez de una compra por internet, existe una cadena logística en la que cada etapa puede convertirse en un nuevo desafío. Y para el consumidor, el verdadero final de la historia llega solo cuando el pedido está en sus manos y cumple con lo prometido.

Esta es la manera para saber qué empresa entregará tus paquetes. A veces no es la misma que distribuye

La forma más directa de descubrir quién llevará el pedido hasta la puerta de casa comienza en la propia aplicación o página web de Temu. Después de ingresar a la cuenta, el comprador puede seguir una ruta sencilla para encontrar los datos del envío:

Paso 1: en la pantalla principal, pulsa el ícono de la persona que dice “Tú”; Paso 2: ingresa a “Mis pedidos”;

en la pantalla principal, pulsa el ícono de la persona que dice “Tú”; Paso 2: ingresa a “Mis pedidos”; Paso 3: selecciona el pedido que deseas rastrear;

selecciona el pedido que deseas rastrear; Paso 4: presiona “Seguimiento” o “Rastrear”;

presiona “Seguimiento” o “Rastrear”; Paso 5: en la parte superior o en el historial aparecerá el nombre del transportista, como Serpost, Urbano u Olva;

en la parte superior o en el historial aparecerá el nombre del transportista, como Serpost, Urbano u Olva; Paso 6: si quieres rastrearlo, entra a “Contacto” y copia el número de seguimiento local. Así, entre menús y números de seguimiento, el recorrido del paquete comienza a hacerse visible.

Una vez identificado el transportista, el siguiente paso es ingresar a su página oficial para conocer el estado del envío. En ocasiones, el sistema puede mostrar que el paquete no fue encontrado o que todavía no ha sido identificado, una situación que no necesariamente significa que exista un problema: podría encontrarse aún en el aeropuerto local o en proceso de transferencia. Si el nombre de la empresa no aparece con claridad en Temu, también se puede recurrir a rastreadores universales. Por ejemplo, 17Track permite conocer quién tiene el paquete desde su origen en China y quién lo recibe en Perú; mientras ParcelsApp ofrece un seguimiento detallado del cambio de manos entre el courier internacional y el operador local. Con estas herramientas, el comprador puede reconstruir paso a paso el viaje de su pedido hasta llegar a destino.

Conoce las empresas de transporte que utiliza Temu en el Perú para la entrega de los pedidos de sus clientes

Cuando un pedido de Temu cruza la frontera y llega al Perú, no existe una sola empresa encargada de llevarlo hasta su destino. La plataforma trabaja con distintos operadores locales, cuya participación depende de la ruta, el tipo de envío y la zona donde vive el comprador. En ese recorrido aparecen nombres como Urbano Express, Scharff, Olva Courier y Serpost. También intervienen empresas como SkyPostal, que puede actuar como intermediario antes de entregar el paquete a un operador peruano. A esta red se suman otros servicios logísticos, entre ellos Savar Express, U-Envios, BFE Express e iMile.

La expansión de las compras por internet también ha puesto a prueba esta red de distribución, especialmente a Serpost, que viene atendiendo el crecimiento de los envíos procedentes del comercio electrónico asiático, incluido Temu. Según el Gobierno del Perú, la empresa proyecta movilizar más de 1,4 millones de envíos durante 2026. Por eso, no todos los paquetes de Temu terminan en manos de Urbano, Olva o Serpost: el operador puede variar en cada pedido. Para conocer quién tiene finalmente el paquete, el comprador debe revisar el seguimiento de Temu cuando el envío ingrese al circuito logístico peruano. Así, la respuesta aparece en la pantalla y revela quién será el encargado de completar el último tramo del viaje.

¿Cómo encontrar el número del repartidor de Temu para solicitar los servicios de entrega y distribución?

Por lo general, es la empresa transportista, a través de sus repartidores, la encargada de comunicarse con el propietario del paquete cuando este se encuentra próximo a ser entregado. Sin embargo, usuarios en redes sociales han señalado que, en el caso de iMile, existe una alternativa para intentar establecer contacto directo con el repartidor. Si tu pedido fue asignado a esta empresa, el proceso comienza desde su plataforma de seguimiento.

Paso 1: coloca el número de seguimiento en la web de iMile y dirígete al ícono de “chat de iMile”, ubicado en la esquina inferior derecha.

coloca el número de seguimiento en la web de iMile y dirígete al ícono de “chat de iMile”, ubicado en la esquina inferior derecha. Paso 2: entre las opciones disponibles, selecciona “rastrear orden” e ingresa el código correspondiente. A partir de ese momento, el seguimiento abre una nueva puerta para conocer quién lleva el pedido.

entre las opciones disponibles, selecciona “rastrear orden” e ingresa el código correspondiente. A partir de ese momento, el seguimiento abre una nueva puerta para conocer quién lleva el pedido. Paso 3: después de ingresar el código, recibirás un enlace hacia la página donde podrás rastrear la orden.

después de ingresar el código, recibirás un enlace hacia la página donde podrás rastrear la orden. Paso 4: en ese enlace, según los reportes de usuarios, podrían aparecer datos del repartidor, como sus nombres y apellidos, su número de WhatsApp y los productos que tiene asignados para entregar.

De esta manera, el comprador puede obtener información más precisa sobre el recorrido final de su paquete. No obstante, la disponibilidad de estos datos puede variar según el pedido y el sistema de iMile.

Temu viene funcionando desde el 2022 ayudando a conectar a consumidores con millones de empresas

En septiembre de 2022, Temu abrió sus puertas digitales en Estados Unidos y comenzó un recorrido que pronto la llevaría a distintos rincones del mundo. Apenas unos meses después, en marzo de 2023, desembarcó en Oceanía y, en abril de ese mismo año, llegó a Europa. Su expansión continuó hacia nuevos mercados, mientras el comercio electrónico transfronterizo también ganaba terreno en el Perú. Durante 2024, el crecimiento de este tipo de envíos comenzó a reflejarse en las operaciones de Serpost. Así, las compras realizadas desde plataformas internacionales fueron encontrando un espacio cada vez mayor entre los consumidores peruanos.

Detrás de cada pedido existe una plataforma que conecta a compradores con fabricantes, marcas y comerciantes de distintos lugares. Temu reúne en un mismo espacio una amplia variedad de productos y herramientas que facilitan la experiencia, desde el seguimiento del pedido hasta las promociones, cupones, alertas de precios y procesos de devolución o reembolso. A ello se suma una red de operadores logísticos que permite trasladar los productos desde su origen hasta las manos del consumidor. La propuesta busca acortar la distancia entre fabricantes y compradores para reducir costos y mantener precios competitivos. De esta manera, una búsqueda que comienza en la pantalla del celular termina convirtiéndose en un recorrido que combina comercio digital, pagos y logística hasta llegar a la puerta del cliente.