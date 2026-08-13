1926: El tirano turco

En una conferencia en la Universidad de Columbia, en el estado de South Carolina, el general venezolano, don Rafael de Nogales, quien en la guerra mundial dirigió una división turca y alcanzó fama peleando bajo la bandera de la media luna, calificó a Mustafá Kemal Pashá como el dictador más odioso y odiado entre los tiranos que dirigen los destinos de los pueblos del orbe. Hablando sobre la reciente revolución que Kemal cortó al nacer, condenando a muerte a 13 oficiales, Nogales, que entre sus títulos suma el turco de Bey, dice que no será la última revolución que perturbe al tirano.