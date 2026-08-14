¿Sientes que el aburrimiento te está consumiendo? Eso puede terminar si te animas a desarrollar el reto matemático que he diseñado. Se trata de una operación combinada que, a simple vista, parece sencilla de resolver, pero anteriores participantes fallaron debido al tiempo límite. Es una excelente ocasión para que tu concentración y razonamiento te ayuden a hallar el resultado de este ejercicio. La clave está en aplicar una regla básica de las matemáticas.

¿Listo para hallar la respuesta de este acertijo de matemáticas?

Presta atención al siguiente enunciado matemático: (36÷6)+14×2−8. Recuerda, solo cuentas con 9 segundos para cumplir con el objetivo previsto. También puedes invitar a tus amigos o familiares para que descubras quién cuenta con mejor rapidez mental en estos juegos.

No tienes por qué estresarte; al contrario, tómalo como una ocasión para entretenerte y activar cada parte de tu cerebro. El propósito de estos desafíos es despejarte de las distintas preocupaciones que tienes en mente. ¡Te deseo una buena participación!

Una importante regla de las matemáticas te ayudará a conseguir la victoria. (Foto: MAG El Comercio)

Aquí la explicación del reto matemático

¡El tiempo llegó a su fin! Posiblemente la cuenta regresiva te superó; eso puede demostrar que no estás acostumbrado a estos desafíos, pero puedes mejorar con la práctica. Ten en cuenta que para hallar la respuesta correcta de estas operaciones combinadas es indispensable utilizar la regla PEMDAS. Este acrónimo te indica el orden correcto para desarrollar cualquier ecuación: Paréntesis, Exponentes, Multiplicación, División, Adición y Sustracción.

Debiste comenzar con la división entre paréntesis: (36/6)=6.

Luego, desarrollas la multiplicación: 14x2=28.

Acto seguido, resuelves la suma: 6+28=34.

Finalmente, restas los últimos números: 34-8=26.

Realizando el proceso correcto, obtendrás la respuesta en el tiempo indicado. La clave está en usar PEMDAS y ser frecuente con estos juegos mentales. Recuerda: mientras más desarrolles, te volverás más rápido en la resolución.

¿Acertaste con la respuesta de este problema de matemáticas? (Foto: MAG El Comercio)

Por lo tanto, la respuesta es 26

Si quieres seguir aprendiendo a resolver con mayor rapidez este tipo de ejercicios, ingresa a este ENLACE , el cual te brindará más opciones de retos matemáticos que pondrán a prueba tu rapidez y razonamiento. El propósito es que agilices tu cerebro y aproveches esos momentos libres de una manera divertida.

Cuáles son los beneficios de resolver retos de matemáticas

Los expertos en salud mental señalan que estos problemas potencian la rapidez mental, refuerzan la lógica, elevan la concentración y enseñan a superar las equivocaciones con mayor tenacidad. También impulsan el pensamiento analítico y ayudan a resolver dificultades de la vida diaria.

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