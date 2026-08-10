Quizás consideres que resolver operaciones básicas es sumamente sencillo, pero la cuenta regresiva puede complicarte más de lo que imaginas. En esta ocasión, te presentaré un reto matemático que ha ocasionado que muchos usuarios fallen en su primer intento. ¿Estás dispuesto a aceptar el desafío numérico? Ten en cuenta que solo contarás con 9 segundos para lograrlo. Si quieres tener más posibilidades de ganar, la clave está en aplicar una famosa reglas de las matemáticas.

¿Preparado para resolver este acertijo matemático?

Para hallar el resultado del siguiente problema matemático es indispensable que estés concentrado y actives tu razonamiento: 56÷(9−2)+6×3−4. Si quieres una mayor emoción, puedes invitar a amigos o familiares que compitan para que sepas quién desarrolla este ejercicio antes de que se cumpla el tiempo límite.

Recuerda que estos juegos mentales pretenden entretenerte e incentivar a tu cerebro que esté activado. De esa forma, te puedes olvidar de las preocupaciones que sientes aunque sea por un momento. ¡Buena suerte en tu participación!

Concéntrate para obtener la victoria en este enigma de matemáticas. (Foto: MAG El Comercio)

Aquí la explicación del reto matemático

¡La cuenta regresiva llegó a su fin! Si estás dudando de la respuesta que has obtenido o el tiempo te venció, presta atención a lo que te indicaré a continuación. Para resolver este tipo de ejercicios es necesario usar la regla PEMDAS, un principio que te revela el orden para desarrollar distintas operaciones combinadas: Paréntesis, Exponentes, Multiplicación, División, Adición y Sustracción.

Primero restas los dígitos entre paréntesis: (9-2)=7.

Luego, divides 56/7, el cual te da como resultado 8.

Acto seguido, continúas con la multiplicación: 6x3=18.

A continuación, sumas 8+18, obteniendo como respuesta 26.

Como último paso, restas 26-4 y así obtienes como resultado final 22.

Si te habrás dado cuenta, para resolver correctamente este reto matemático era necesario iniciar con los dígitos entre paréntesis y sigues con el proceso que te indiqué. Recuerda, es necesario aplicar PEMDAS en estos ejercicios.

Esta es la forma correcta en cómo debiste resolver este reto matemático. (Foto: MAG El Comercio)

Por lo tanto, el resultado es 22

Si quieres seguir aprendiendo a resolver con mayor rapidez este tipo de ejercicios, ingresa a este ENLACE , el cual te brindará más opciones de retos matemáticos que pondrán a prueba tu rapidez y razonamiento. El propósito es que agilices tu cerebro y aproveches esos momentos libres de una manera divertida.

¿Los retos matemáticos funcionan para todas las edades?

Los ejercicios de matemáticas son aptos para todas las edades, pero deben adaptarse al desarrollo y los conocimientos previos. Por ejemplo, en educación inicial se debe aplicar apoyos como modelado, pensamiento en voz alta, representaciones y división de la tarea en pasos. En la etapa adulta ya se puede aumentar la dificultad.

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