¿Has imaginado en algún momento poder desarrollar cualquier desafío en cuestión de tiempo gracias a tu agilidad mental y capacidad de razonamiento? Aunque no lo creas, cuentas con estas habilidades, pero no las estás aprovechando correctamente. Si quieres activarlas, te invito a desarrollar este reto matemático que te exigirá al máximo, ya que contará con un límite de tiempo. ¿Estás dispuesto a asumir el desafío?

¿Por qué los cálculos mentales son esenciales para activar y fortalecer el cerebro? Alberto Coto García , considerado uno de los más grandes calculistas de todos los tiempos y siete veces campeón mundial en matemáticas, lo explica con claridad. De acuerdo con él, este tipo de ejercicios activa áreas clave del cerebro, como el lóbulo frontal, el parietal y la corteza prefrontal, lo que contribuye al desarrollo de nuestras capacidades cognitivas.

Cuando se realizan estos ejercicios, la agilidad mental mejora porque el cerebro tiende a ser más eficiente, pero eso no es lo único. También se fortalece la conexión neuronal, existe un buen pensamiento lógico, una mejor capacidad en la toma de decisiones, se obtiene una mayor concentración y se refuerza la memoria de trabajo. Con estos puntos positivos mencionados, ¿te perderás la oportunidad de realizar esta prueba?

¿Lo desarrollarás correctamente?

Tu razonamiento será clave para hallar el resultado del siguiente ejercicio numérico: 9+5(4/2)-18+1. Tienes un solo intento para lograrlo en 8 segundos.

Descubre con este ejercicio si cuentas con excelente rapidez mental. (Crédito: MAG El Comercio)

Paso a paso para solucionar el reto matemático

¿Tienes el posible resultado y necesitas saber si es el correcto? Para cumplir con el objetivo, era necesario aplicar el método PEMDAS que desarrolla el problema bajo esta secuencia: Paréntesis, Exponentes, Multiplicación, División, Adición y Sustracción. Siguiendo esta recomendación, esta es la manera correcta de resolver este desafío numérico:

Primero, se empieza con los números entre paréntesis: (4 / 2) = 2 .

. Luego, se desarrolla la multiplicación: 5 x 2 = 10 .

. Finalmente, se suma y resta de izquierda a derecha: 9 + 10 - 18 + 1 = 2.

Esta es la forma correcta de desarrollar este ejercicio de matemáticas. (Crédito: MAG El Comercio)

Puntos a tener en cuenta

Cuando desarrollas estos ejercicios de matemáticas te estás preparando para situaciones que te ocurren en tus días. Te ayudan a calcular propinas, presupuestos rápidos, descuentos en compras y estimar costos. Es así que puedes tomar decisiones rápidas y eficientes sin tener que usar una calculadora.

Para tener una mejor efectividad al desarrollar problemas numéricos es necesario que comprendas bien el problema y analices qué operaciones o fórmulas necesitas usar. Acto seguido, realiza los cálculos paso a paso, revisa tus operaciones para descartar algún error y comprueba si la respuesta es correcta. De esta manera, tendrás un mejor desempeño en operaciones combinadas.

¿Qué recursos o aplicaciones ayudan a mejorar la práctica de retos de matemática?

Existen muchas opciones en Internet que te ayudarían a potenciar tu calculadora mental, pero te recomiendo que visites páginas web de ejercicios matemáticos. foros o comunidades matemáticas, y canales de YouTube. Es más, en Mag encontrarás problemas numéricos que activarán tu mente de manera inmediata.

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