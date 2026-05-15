Hasta el 13 de mayo de 2026, al cierre del primer bimestre escolar, permanecían sin distribuir 448 875 kits escolares destinados a los estudiantes de las zonas más pobres del país. Estos materiales se hallan almacenados en depósitos del NEC Textil Confecciones, en Lurín, debido a la falta de presupuesto para contratar el servicio de transporte hacia las regiones, alertó la Contraloría General de la República tras realizar un operativo de control inopinado.

La situación afecta directamente a 7282 colegios públicos de Cajamarca, Loreto, Amazonas, San Martín y Ucayali, donde miles de estudiantes continúan sin recibir los materiales y prendas que debieron entregarse antes del inicio de clases, detalla el Informe de Control Concurrente n° 008-2026-OCI/5301-SCC.

Según el informe de la Contraloría, Cajamarca y Loreto concentran más del 80 % de los kits pendientes de distribución. Foto: CGR

Según el informe, Cajamarca y Loreto concentran más del 80 % de los kits pendientes de distribución, situación agravada por las condiciones geográficas y climáticas de difícil acceso en dichas regiones.

“Lo más preocupante de esta situación es que los principales perjudicados son miles de niños y adolescentes de las zonas más vulnerables del país. Estamos hablando de estudiantes que esperaban estos kits escolares para poder asistir a clases en condiciones adecuadas, especialmente en regiones donde el frío, la lluvia y la pobreza hacen aún más difícil el acceso a la educación”, apuntó el contralor general, César Aguilar Surichaqui, quien encabezó la intervención.

Así, la Contraloría identificó graves retrasos en la entrega de materiales y prendas escolares que comprometen un oportuno servicio educativo y ponen en riesgo la utilidad de más de S/ 234 millones de recursos públicos invertidos.

La institución indicó que el Estado adquirió 1 074 461 kits escolares para estudiantes de primaria y secundaria de 18 336 instituciones educativas públicas ubicadas en los quintiles 1 y 2 de pobreza en 20 departamentos del país.

Cada kit está conformado por polos escolares, buzos, cuadernos y mochilas destinados a beneficiar a la población estudiantil más vulnerable antes del inicio del año escolar 2026.

Menores cuentan con material educativo, gracias al trabajo articulado entre Programa PAIS del Midis, Electro Oriente y el municipio provincial de Putumayo.

Déficit presupuestal

La Contraloría identificó que el principal problema no estuvo en la fabricación de los productos, ya que las micro y pequeñas empresas proveedoras cumplieron con entregar el 100 % de polos, buzos, cuadernos y mochilas en los almacenes correspondientes.

El cuello de botella se originó en la contratación del servicio de transporte, debido a una insuficiencia presupuestal que fue incrementándose progresivamente. Mientras el presupuesto asignado para la distribución nacional fue de S/ 16 millones, el costo real actualizado del servicio ascendía a más de S/ 33 millones.

La Contraloría advirtió que la demora en la entrega de los kits escolares genera un serio perjuicio social para estudiantes en condición de pobreza y extrema pobreza, quienes dependen de estos implementos para asistir a clases en condiciones adecuadas.

El informe señala que la falta de buzos escolares afecta especialmente a estudiantes de zonas de clima frío, lluvioso o de difícil acceso, donde estas prendas constituyen una necesidad básica para la asistencia regular a clases.

Además, el organismo de control alertó sobre el riesgo de deserción escolar y el agravamiento de la brecha educativa en miles de estudiantes vulnerables que no recibieron oportunamente este beneficio estatal.

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