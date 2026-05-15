Resumen

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Según el informe de la Contraloría, Cajamarca y Loreto concentran más del 80 % de los kits pendientes de distribución. Foto: CGR
Según el informe de la Contraloría, Cajamarca y Loreto concentran más del 80 % de los kits pendientes de distribución. Foto: CGR
Por Redacción EC

Hasta el 13 de mayo de 2026, al cierre del primer bimestre escolar, permanecían sin distribuir 448 875 kits escolares destinados a los estudiantes de las zonas más pobres del país. Estos materiales se hallan almacenados en depósitos del NEC Textil Confecciones, en Lurín, debido a la falta de presupuesto para contratar el servicio de transporte hacia las regiones, alertó la Contraloría General de la República tras realizar un operativo de control inopinado.

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