Resumen

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Asesinan a balazos a joven transportista y dejan su cuerpo en zona alta de Huaycán. (Foto: Captura/América Noticias)
Asesinan a balazos a joven transportista y dejan su cuerpo en zona alta de Huaycán. (Foto: Captura/América Noticias)
Por Redacción EC

El cadáver de un joven de 25 años fue hallado con múltiples impactos de bala en un descampado ubicado en la parte alta de Huaycán, en el distrito de Ate. Según informó la Policía Nacional, el cuerpo fue abandonado por desconocidos en la zona C de la Asociación de Vivienda Agropecuaria.

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