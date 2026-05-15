El cadáver de un joven de 25 años fue hallado con múltiples impactos de bala en un descampado ubicado en la parte alta de Huaycán, en el distrito de Ate. Según informó la Policía Nacional, el cuerpo fue abandonado por desconocidos en la zona C de la Asociación de Vivienda Agropecuaria.

El hallazgo se produjo durante las primeras horas del día, cuando vecinos del sector encontraron el cadáver y alertaron de inmediato a las autoridades. Agentes policiales llegaron al lugar y confirmaron que la víctima presentaba varias heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.

Policía investiga asesinato de joven hallado en descampado. (Foto: Captura/América Noticias)

De acuerdo con información policial, el joven trabajaba como transportista y cubría diariamente la ruta entre Huaycán y Caquetá. Sus familiares acudieron hasta la zona del hallazgo para confirmar su identidad tras recibir la noticia del crimen.

Fuentes oficiales señalaron que el cuerpo fue dejado en un área desolada y de difícil acceso, situación que complicó la ubicación de posibles testigos que pudieran aportar información sobre el momento en que fue abandonado.

Personal de Criminalística realizó las diligencias correspondientes en la escena del crimen con el objetivo de recoger evidencias balísticas y otros elementos que permitan esclarecer el caso. Asimismo, la Policía investiga las últimas comunicaciones y actividades del joven para determinar el móvil del asesinato.

Los vecinos de Huaycán expresaron su preocupación por el incremento de hechos violentos en las zonas altas del sector y exigieron mayor presencia policial y patrullaje permanente en la Asociación de Vivienda Agropecuaria.

Según denunciaron los residentes, el descampado donde fue hallado el cuerpo suele ser utilizado por delincuentes debido a la escasa iluminación y la falta de vigilancia constante en el área.

Las investigaciones quedaron a cargo del Depincri Ate, unidad que buscará identificar a los responsables del crimen y establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque armado.

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