En pleno Centro de Lima la histórica Compañía de Bomberos Roma N.° 2 celebró sus 160 años de fundación ininterrumpida. La ceremonia conmemorativa no solo rindió homenaje a una de las compañías más emblemáticas del país, sino que también marcó un hito institucional: la designación de la teniente brigadier CBP Judy Romero Valladares como la primera mujer en liderar esta unidad operativa.

La ceremonia por el aniversario reunió a oficiales generales, autoridades bomberiles y representantes diplomáticos italianos, quienes destacaron el legado histórico de la compañía. Entre los asistentes estuvieron el brigadier general CBP Germán Medina Arzola, vicecomandante general del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP); el brigadier mayor CBP Marco Pajuelo Herrera, jefe de la IV Comandancia Departamental Lima Centro; así como representantes de la Embajada de Italia en el Perú.

Aniversario Nro. 160 de la compañía de Bomberos Roma 02 condecora a Judy Romero como primera mujer en asumir el cargo de Primer Jefe Comandante. (Foto: Eduardo Cavero Sibille)

Su designación representa un hecho histórico para la institución y refleja el avance de la participación femenina en espacios tradicionalmente ocupados por hombres. “Su nombramiento simboliza el liderazgo, la disciplina y la entrega que caracterizan el espíritu bomberil”, destacaron durante la ceremonia.

El origen italiano de la Compañía de Bomberos Roma 02

La historia de la compañía se remonta al 15 de abril de 1866. En ese entonces, Lima vivía momentos de tensión ante la amenaza de invasión española, luego de los ataques ocurridos en Chile y Antofagasta.

Según explicó Carlos Lembcke, Brigadier del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), para El Comercio, fue el entonces alcalde de Lima, Antonio Salinas, quien convocó a las colonias extranjeras para organizar compañías de bomberos que ayudaran durante una eventual emergencia.

“La primera colonia que respondió fue la italiana y funda la Roma. Después viene la colonia francesa, que funda la France, y luego la aristocracia limeña funda la Lima 4”, detalló.

Bomberos accionando la bomba a brazos. (Foto: Diego Aquino).

En aquella época, el trabajo bomberil estaba enfocado principalmente en la extinción de incendios y la atención de heridos producto del Combate del 2 de Mayo. Para ello, los italianos utilizaron una antigua “bomba a brazos”, un mecanismo manual accionado por bomberos que generaban presión mediante palancas para expulsar agua.

Actualmente, ese histórico equipo se encuentra en proceso de restauración dentro del cuartel.

Epidemias, guerras y héroes caídos

La historia de Roma N.° 2 también está marcada por tragedias y actos de sacrificio. Durante la epidemia de fiebre amarilla de 1868, el cuartel se convirtió en un hospital improvisado para atender enfermos.

Inicialmente solo recibían ciudadanos italianos, pero la cantidad de pacientes obligó a abrir las puertas a toda la población. Decenas de voluntarios terminaron contagiados y varios fallecieron.

Retrato de Juan Bautista Berninzoni (Foto: Facebook).

Uno de los nombres más recordados es el de Juan Bautista Berninzoni, considerado por la compañía como el primer bombero fallecido en acto de servicio en el Perú. Murió en 1870 durante el incendio de la Iglesia La Merced, en el jirón de la Unión, luego de que el techo colapsara mientras combatía el fuego.

A lo largo de los años, otros bomberos también perdieron la vida en incendios, prácticas de entrenamiento y situaciones de emergencia. En total, la compañía registra 42 fallecidos en acto de servicio.

Entre ellos figuran también los tres bomberos, Alonso Salas, Raúl Sánchez y Eduardo Jiménez, que murieron durante el incendio ocurrido en El Agustino en octubre de 2016.

Lima, 20 octubre 2016. La presidenta del Congreso de la República, luz salgado pidió un minuto de silencio por los 3 bomberos fallecidos en el incendio de el agustino, luego se acercó acompañada de congresistas de diferentes bancadas a darle el pésame a los familiares apostados en la compañía roma 2. Más tarde el Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski llegó acompañado de su esposa para dar el pésame a los familiares. (Foto: Miguel Bellido / El Comercio) / MIGUEL BELLIDO

Durante la Guerra del Pacífico, los bomberos asumieron incluso funciones de seguridad ciudadana. Ante la ausencia de policías y militares, quienes habían partido al frente de batalla, la Roma integró la denominada Guardia Urbana.

“Los bomberos se hicieron cargo del orden interno de la ciudad. Por eso tenemos espadas y fusiles históricos dentro del cuartel”, explicó Lembcke.

Dos integrantes de la compañía fallecieron durante enfrentamientos armados mientras cumplían labores de resguardo y atención de emergencias en el Centro de Lima.

La primera mujer al mando

La teniente brigadier CBP Judy Romero Valladares, quien cuenta con 25 años de servicio dentro del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, fue designada como primer jefe de la compañía, convirtiéndose en símbolo de una nueva etapa para la institución.

“Es un orgullo y un honor que nunca pensé alcanzar”, afirmó Romero durante su entrevista para El Comercio, quien explicó que recibió la noticia con sorpresa y emoción tras la confirmación oficial de su nombramiento.

Inicialmente llegó a la compañía acompañando a su hermana, pero terminó descubriendo una vocación que la llevó a permanecer durante más de dos décadas en el servicio voluntario.

Judy Romero, Comandante Primera Jefa mujer en la compañía de bomberos Roma 02 el 12 de mayo de 2026. (Foto: Diego Aquino).

“Desde que entré por esa puerta ya no salí nunca más”, recordó.

A lo largo de su trayectoria, Romero pasó por distintas áreas operativas y de liderazgo dentro de la compañía. El año pasado ocupó el cargo de segundo jefe y este 2026 asumió oficialmente la máxima jefatura de la Roma.

La comandante reconoció que uno de los mayores retos como mujer fue enfrentar prejuicios sobre el papel femenino dentro de instituciones históricamente lideradas por hombres.

“Las mujeres tenemos muchas capacidades. Creo que poco a poco se ha ido demostrando que podemos asumir responsabilidades importantes dentro del cuerpo de bomberos”, señaló.

Romero indicó que su principal objetivo es fortalecer la disciplina, la capacitación permanente y el trabajo en equipo entre los voluntarios de la compañía. Además, espera que su designación motive a más jóvenes a integrarse al servicio bomberil.

“La idea es quitarse el miedo y seguir adelante. Ser bombero no es imposible para una mujer”, expresó.

Para la comandante, el verdadero sentido de esta labor está en la vocación de ayuda hacia los demás. “No somos superhéroes, pero siempre queremos ayudar a quienes nos necesitan”, concluyó.

Emergencias las 24 horas

Actualmente, la Roma N.° 02 atiende todo tipo de emergencias en Lima: incendios, rescates vehiculares, emergencias médicas, fugas de gas, rescates en ascensores e incluso auxilio de animales.

“Estamos para todas las personas que nos necesitan”, señaló Judy Romero Valladares, primera mujer en asumir la jefatura de la compañía en sus 160 años de historia.

La comandante explicó que muchas emergencias pueden agravarse en cuestión de minutos, por lo que la preparación constante resulta indispensable.

20 DE OCTUBRE DE 2016 Bombero en acción luego del incendio en El Agustino en octubre de 2016. FOTO : ROLLY REYNA / EL COMERCIO PERU / ROLLY REYNA

“Las capacitaciones son el pan de cada día. Un bombero nunca puede decir ‘ya sé todo’. Siempre tenemos que seguir preparándonos”, indicó.

Además del trabajo operativo, los voluntarios deben equilibrar la vida familiar y laboral con largas jornadas de guardia y entrenamiento.

“Es un acto de amor y de apoyo al prójimo. Hay algo aquí que nos hace sentir satisfechos de poder ayudar a las personas”, afirmó Romero.

Un cuartel convertido en patrimonio histórico

El actual cuartel de Roma N.° 2 tiene 135 años y conserva una importante colección histórica. En sus instalaciones se exhiben vehículos de inicios del siglo XX, campanas originales, antiguas herramientas de emergencia y banderas con más de cien años de antigüedad.

Uno de los vehículos más emblemáticos es un antiguo camión Fiat utilizado durante la Primera Guerra Mundial y posteriormente adaptado como unidad bomberil por integrantes de la compañía.

Camión Fiat adaptado para ser unidad de bomberos (Foto: Diego Aquino).

El local fue restaurado en los últimos años mediante un proyecto impulsado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, lo que permitió recuperar parte importante de su estructura original.