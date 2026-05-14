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Resumen

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En pleno Centro de Lima la histórica Compañía de Bomberos Roma N.° 2 celebró sus 160 años de fundación ininterrumpida. La ceremonia conmemorativa no solo rindió homenaje a una de las compañías más emblemáticas del país, sino que también marcó un hito institucional: la designación de la teniente brigadier CBP Judy Romero Valladares como la primera mujer en liderar esta unidad operativa.

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