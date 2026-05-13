Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Esta es la banda 'Los Pulpos de La Victoria'.
Esta es la banda 'Los Pulpos de La Victoria'.
Por

Las gestiones en la Municipalidad de La Victoria están marcadas por serias denuncias. En esta oportunidad, el alcalde Rubén Cano es sospechoso de supuestamente pertenecer a la organización criminal denominada ‘Los Pulpos de La Victoria’, la cual se dedicaría al cobro de cupos a los ambulantes de las calles del emporio comercial de Gamarra.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.