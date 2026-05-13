Las gestiones en la Municipalidad de La Victoria están marcadas por serias denuncias. En esta oportunidad, el alcalde Rubén Cano es sospechoso de supuestamente pertenecer a la organización criminal denominada ‘Los Pulpos de La Victoria’, la cual se dedicaría al cobro de cupos a los ambulantes de las calles del emporio comercial de Gamarra.

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El Ministerio Público ejecutó este martes allanamientos en viviendas de Lima y Ucayali para detener a los miembros de la banda, entre ellos exfuncionarios de La Victoria, así como exfiscalizadores.

¿Quiénes integraban la banda ‘Los Pulpos de La Victoria’?

El cabecilla de la banda, de acuerdo con información de la Policía, era Juan Manuel Núñez Castro, alias ‘Pulpo’. Él salió de la cárcel en el 2014 e integró la banda ‘Los intocables ediles’, que también operó en la Municipalidad de La Victoria. El sujeto fue baleado en el 2024 por un sicario y el móvil del ataque sería la disputa por el control del cobro de cupo a los ambulantes de Gamarra.

Juan Manuel Núñez Castro, alias ‘Pulpo’.

A Rubén Cano se le imputa el permitir que los extorsionadores penetren distintas áreas del municipio. Solo se le allanó su vivienda, pero no se le dictó detención preliminar por 15 días, tal como sí ocurrió con los otros 14 integrantes de la banda.

También son sindicados de ser miembros de la banda Juan José Roncagliolo Monje, quien fue subgerente de Movilidad Urbana Sostenible de La Victoria, así como los exfiscalizadores Wilson Armando Mego Fuentes, Jhon Williams Pajuelo Romero, Óscar Carbonel Vargas y Anthony Rubén Quispe Figueroa. Ellos son, dentro del organigrama, los facilitadores de la comisión del delito.

Por su parte, Luz Marina Santa Cruz Vargas y Nancy Úrsula Carrillo son las recaudoras del dinero, mientras que Ruth Esther Saldarriaga Vásquez, Edith Rosario Bautista, Karina Rocío Gavidia Ensiso, Carmen Yulissa Sánchez John y Martha Yashuri Perales Aragón son ‘las bolseras’, es decir, cobraban directamente el dinero a los ambulantes. Jhuliana Angélica Carbonel Carbonel y Rosa Balbina Aragón Balarezo son las lugartenientes del cabecilla.

De esa lista, resalta el nombre de Jhuliana Angélica Carbonel Carbonel, quien postuló a la Cámara de Diputados por las filas de Juntos por el Perú. Ella es acusada de tener a su cargo el damero A de Gamarra. Rosa Balbina Aragón Balarezo manejaba el damero B.

Jhuliana Angélica Carbonel Carbonel

“Ella (Carbonel) directamente daba las instrucciones precisas a todo el cuadrante que tenía bajo su control, tenía a su cargo de seis a siete cuadras a la redonda, prácticamente ella era la encargada de supervisar y controlar de que se ejecuten los cobros en la forma establecida, ya sea en forma diaria o mensual”, indicó el coronel PNP Roberto Trujillo, de la Diviac.

¿Cómo operaba la banda 'Los Pulpos de La Victoria'?

La Diviac y la Fiscalía, con el apoyo de la Digimin, determinaron que la banda comenzó a operar desde abril del 2024, según información obtenida por El Comercio. Desde ese momento se realizaron seguimientos, interceptaciones telefónicas y acopio de documentos policiales sobre los miembros de ‘Los Pulpos de La Victoria’.

El modus operandi de la banda era que sus miembros que eran fiscalizadores de La Victoria desalojaban a los ambulantes de los dameros A y B de Gamarra, pero luego les exigían el pago de una especie de “inscripción” de mil a 5 mil soles, así como un pago diario de 10 a 20 soles, para dejarlos entrar nuevamente al espacio público.

En casos los comerciantes informales se negaban a pagar o retrasaban, los fiscalizadores los desalojaban y les arrebataban o destruían sus productos. La Policía ha determinado que en cada damero había entre 600 a 800 ambulantes, por lo que al día extorsionaban, en promedio, a 1500 vendedores. Las personas encargadas de hacer el cobro era un grupo de mujeres. La banda logró amasar cerca de 75 millones de soles, de acuerdo con cálculos de la Fiscalía.

Los entonces fiscalizadores que pertenecían a la banda también habían penetrado el Centro Comunicaciones y Monitoreo de La Victoria, ya que el cobro de cupos a los ambulantes, las lotizaciones del espacio y los desalojos no autorizados no eran grabados por las cámaras de videovigilancia. Eso se constató cuando las autoridades solicitaron las imágenes para investigar, ya que les remitieron videos recortados e incompletos.

Por ello, el equipo 4 de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada investiga a la banda por los delitos de extorsión, organización criminal y homicidio.

¿Por qué no se detuvo al alcalde Rubén Cano?

El Ministerio Público sí solicitó la detención preliminar por 15 días para el alcalde de La Victoria, Rubén Cano, pero el Poder Judicial decidió denegar el pedido, por lo que solo se allanó su casa ubicada en La Molina, donde él se encontraba descansando. Las autoridades le incautaron dos celulares y documentación.

Cano Altez dijo que la Municipalidad de La Victoria tiene 2500 empleados, por lo que “no podría ver por el total” de trabajadores, pero remarcó que “no hay ningún funcionario actual comprometido con los actos delictivos”. Afirmó que desconoce si alguna persona de su entorno fue detenida en el operativo de las autoridades.

En conferencia de prensa, el burgomaestre aseguró que las “mafias” que operan en Gamarra lo quieren involucrar con el presunto caso de cobro de cupos debido a que, según dijo, ha liberado de ambulantes los dameros A, B y C y que, por tanto, los ha dejado sin ingresos.

Rubén Cano es alcalde de La Victoria. (Foto: El Comercio)

“Esta es la venganza de los delincuentes. Esto debe ser una venganza de los delincuentes, de las mafias organizadas que venden los espacios públicos por años, que están enquistadas hace 20 años en La Victoria, y eso es lo que hemos cambiado. Esa gente ha quedado ofendida, se le ha pisado los talones, se ha recuperado los espacios públicos, se le ha tocado el bolsillo y ahora me quieren involucrar en estos actos”, afirmó Cano.

Sobre las personas que ingresan a trabajar a la Municipalidad de La Victoria, el alcalde refirió que se realizan constantes convocatorias de serenos y fiscalizadores, pero remarcó que los funcionarios ediles son los que “reciben y califican” a los postulantes. Señaló que desconocía que uno de los exfiscalizadores tenía un amplio prontuario.

Policía y fiscalía allanan vivienda de alcalde de La Victoria, Rubén Cano, en La Molina, por caso 'Los Pulpos de La Victoria'. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Varios de los detenidos habían sido denunciados por los ambulantes, indicó dirigente de Gamarra

Susana Saldaña Ramos, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, señaló que varios de los detenidos por sus vínculos la banda ‘Los Pulpos de La Victoria’ son “hartamente conocidos y denunciados por los ambulantes”, ya que “actúan como jefes de las organizaciones criminales” que durante años han tenido dominado los dameros A y B, así como el jirón Huánuco y las avenidas Parinacochas, Bausate y Meza y Aviación.

No obstante, remarcó que no se puede generalizar la responsabilidad en todo el cuerpo de fiscalizadores de La Victoria o en el alcalde Rubén Cano, pues recordó que en los últimos años se han recuperado los dameros A y B. Por ello, consideró que la justicia establecerá si la autoridad edil tiene algún vínculo con el caso, pero pidió ser “cautos” y esperar qué arrojan las investigaciones.

“No podemos generalizar. Si hay malos elementos entre las personas que se ha capturado y se logra determinar su responsabilidad, entonces tiene que caerles todo el peso de la ley, pero no por ello vamos a generalizar a todo el personal, ya que los mismos fiscalizadores han sido asesinados para liberar los dameros de Gamarra”, expresó Saldaña Ramos.

“Yo no podría determinar lo que se está diciendo sobre el alcalde de La Victoria. Lo real y cierto es que la zona del damero A está liberada hace como tres años, el damero B hace cerca de dos años, y eso solo lo hemos podido lograr con el apoyo de la Policía y por los buenos fiscalizadores que hay. No podemos generalizar. El alcalde lo que ha manifestado es que a él lo habían amenazado de muerte estas mafias hace tres años”, afirmó.

Pidió a las autoridades aumentar la presencia de la Policía, ya que esta situación podría ser utilizada por “los ambulantes y las mafias para volver a invadir Gamarra aprovechando el caos de estos días”.

Otros casos

No es la primera vez que un alcalde de La Victoria se ve salpicado por casos de cobro de cupos a los comerciantes informales. En el 2018, el exburgomaestre Elías Cuba fue detenido en 2018 como presunto cabecilla de la banda “Los Intocables Ediles”, integrada por sus familiares y funcionarios, y la cual es sindicada de cobrar cupos a ambulantes en Gamarra. Se le dictó 26 meses de prisión preventiva en agosto del 2018, sin embargo, fue excarcelado en mayo del 2020 para que cumpla arresto domiciliario ante el deterioro de su salud.

Según la acusación fiscal, Elías Cuba dirigió una banda criminal dedicada al cobro de cupos por parqueo y venta ambulatoria. En este caso también está involucrada la excongresista Luciana León, ya que se le acusa de ser el supuesto brazo político de esta organización.

Más alcaldes cuestionados

El alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza, habría mantenido vínculos con la organización criminal “Los Sanguinarios de la Construcción”, dirigida por Adam Smith Lucano Cotrina, alias “El Jorobado”, según una investigación del Tercer Equipo de la Fiscalía contra el Crimen Organizado de Lima Noreste. Un testigo protegido señaló que el delincuente habría financiado la campaña electoral del burgomaestre para obtener luego facilidades y favores de la gestión.

La Municipalidad de Carabayllo habría sido utilizada como una plataforma para favorecer y proteger a la organización criminal que durante años manejó las actividades ilegales en Lima Norte, de acuerdo con la tesis fiscal.

En el caso de Comas, Ulises Villegas fue suspendido en el cargo de alcalde debido a que la Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Lima Norte ratificó la condena de seis años de prisión efectiva en su contra por el delito de colusión agravada.

Fernando Velasco fue vacado del cargo de burgomaestre de Chorrillos, a mediados de octubre del 2025, por el JNE debido a una acusación de la presunta cesión de un predio municipal a favor de un empresario vinculado a su entorno.