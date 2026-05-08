La confesión de un colaborador eficaz destapó un grave caso de corrupción por parte de algunos malos elementos de la Policía Nacional. Se trata de la modalidad conocida como ‘El cambiazo’, donde se robó un lingote de oro y se sustituyó por una barra de cobre durante un operativo de la PNP en mayo del 2023, en Lima.

Como parte del caso denominado ‘Los Oropeza’, el Ministerio Público ejecutó, el pasado 23 de abril, un operativo para detener a siete policías en actividad que estaban implicados en dicho ‘cambiazo’. Sin embargo, lo llamativo es que durante las investigaciones se determinó que el capitán PNP Román Vallejos Castillo, uno de los agentes involucrados, tenía depositado en sus cuentas bancarias más de 31 millones de soles.

La Policía ejecutó un operativo como parte de las investigaciones del caso 'Los Oropeza'.

El caso

Una fuente policial comentó a El Comercio que este caso se comenzó a investigar a partir de lo revelado por un colaborador eficaz que también había participado en otro ‘cambiazo’ perpetrado en julio del 2023 en la misma sede de la Dirincri.

La veracidad de la versión dada por el colaborador eficaz se comprobó debido a que la barra encontrada en la bóveda del Banco de la Nación no era de oro sino de cobre, tal como lo demuestran las pruebas a las que fue sometido dicho material.

Según la tesis del Ministerio Público, un grupo de agentes de la Brigada Especial contra el Crimen (Brecc) y de la División de Inteligencia de la Dirincri ejecutó, el 23 de mayo del 2023, un operativo en San Juan de Lurigancho para incautar oro proveniente de la minería ilegal. En la intervención se decomisaron dos barras de oro, pero, tal como lo señaló el colaborador eficaz, solo se envió a la bóveda bancaria una barra de oro y la otra fue cambiada por una de cobre.

La barra de cobre fue ingresada sin problemas a la bóveda debido que el perito no alertó del hecho, por lo que se sospecha que también formaría parte de la banda.

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Un nombre que salta en esta trama es del capitán Jorge Mauricio Benites Gutiérrez, quien, a cargo del trabajo de inteligencia, brindó información para desplegar el operativo. De acuerdo con la fiscalía, él había recibido el dato sobre el transporte de las barras de oro a Lima de parte del también capitán Román Vallejos Castillo, quien es su promoción en la PNP y es el dueño de los 31,4 millones de soles encontrados en cuentas bancarias.

El capitán Jorge Mauricio Benites Gutiérrez es uno de los implicados en el caso del cambiazo de la barra de oro

La fuente policial señaló a El Comercio que Vallejos Castillo pudo obtener la información del traslado de las barras de oro debido a que alquilaba los vehículos de su empresa, Prama Cars, a sujetos dedicados a la minería ilegal en la zona del VRAEM, donde él estuvo destacado varios años.

La acusación fiscal indica que el capitán PNP Jorge Mauricio Benites Gutiérrez y el suboficial de tercera PNP Alain Jesús Malaver Odias le entregaron la barra aurífera a Vallejos Castillo para que la venda y luego distribuya el dinero. Las autoridades sospechan que Vallejos Castillo ‘blanqueaba’ el dinero producto de la venta a través de su empresa.

Por ese motivo la Fiscalía investiga al capitán PNP Román Vallejos por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Él, entre el 2023 y 2025, logró amasar una fortuna de más de 31,4 millones de soles, pese a que solo recibe un sueldo de 2.700 soles.

La respuesta de Román Vallejos

El dinero que tiene en sus cuentas bancarias es producto de las actividades de su empresa Prama Cars, según señaló Román Vallejos, y dijo no conocer al resto de policías implicados en el ‘cambiazo’ del lingote de oro.

Como para tratar de sustentar sus ingresos, él asegura que puede vender en apenas tres horas un lote de vehículos que supera la suma de 400 mil dólares. “Compro y vendo vehículos, tengo mi empresa. He vendido más de 600 vehículos, los cuales están en mis actas de transferencia. Si se hace un prorrateo aproximado de 20 mil dólares por cada transferencia, serían 12 millones de dólares. Con el tipo de cambio, se supera ampliamente ese monto señalado”, indicó el capitán PNP al programa ‘Panorama’.

Capitán PNP Román Vallejos Castillo

Vallejos Castillo dijo no haber estado presente durante el ‘cambiazo’ de la barra de oro en San Juan de Lurigancho, ya que trabaja, según dijo, desde el 2024 en Apurímac y que no ha realizado ninguna transferencia a alguno de los implicados.

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Vallejos fundó en el 2022 Prama Cars, empresa dedicada, según los registros de la Sunat, al alquiler y venta de vehículos de segundo uso. Lo que alertó a las autoridades sobre sus movimientos de dinero es que, de acuerdo con un informe técnico contable realizado el 25 de marzo del 2026, la cuenta bancaria del mencionado policía recibió en el 2023 más de 8,5 millones de soles, periodo que coincide con el ‘cambiazo’ del lingote de oro.

Los otros implicados

El coronel PNP Rafael Morón, exjefe de la Brigada Especial contra el Crimen (Brecc) de San Juan de Lurigancho, así como los suboficiales Alain Malaver y Hugo Arce, también son investigados por la presunta apropiación y venta del lingote de oro en mayo de 2023. A ellos se les dictó 15 meses de prisión preventiva, a pedido de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro (Segundo Despacho).

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Los otros implicados en el caso ‘Los Oropeza’ son los policías Edwin Portocarrero, Mauro Gamarra, Leonardo Estremadoyro y Anthony Carranza, así como el perito ingeniero químico Waldir Vásquez. La Fiscalía señaló que cada policía implicado habría recibido de 20 mil a 30 mil, pero los oficiales PNP de mayor rango recibían un monto mayor.

Respecto al dinero hallado en las cuentas bancarias de Román Vallejos, el Ministerio Público indicó que los 31,4 millones de soles se encuentra retenido en forma de embargo.