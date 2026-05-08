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Resumen

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Román Vallejos Castillo tiene una fortuna de más de 31 millones de soles.
Román Vallejos Castillo tiene una fortuna de más de 31 millones de soles.
Por Carlos Gonzales

La confesión de un colaborador eficaz destapó un grave caso de corrupción por parte de algunos malos elementos de la Policía Nacional. Se trata de la modalidad conocida como ‘El cambiazo’, donde se robó un lingote de oro y se sustituyó por una barra de cobre durante un operativo de la PNP en mayo del 2023, en Lima.

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