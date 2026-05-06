La Vía Expresa Sur se encuentra en pleno proceso de construcción por parte de la Municipalidad de Lima, pero ya ha sido abierta al tránsito vehicular, por lo que se supone que solo deben transitar vehículos particulares, pero eso no está ocurriendo, ya que en los últimos días se ha visto a buses de transporte público usar dicha vía rápida, lo cual está prohibido.

En un inicio, algunos vecinos pensaron que el desplazamiento de buses por la Vía Expresa Sur era una situación coyuntural, ya que hace unos días se reportó la rotura de una tubería y que las unidades estaban usando dicha vía para evitar la congestión que se formaba en sectores de Surco. Sin embargo, la circulación de buses continuó.

El Comercio trató de recoger la versión del municipio de Surco, pero fuentes de dicha comuna informaron que el tema es competencia de la Municipalidad de Lima, por lo que evitaron comentar el tema. Por su parte, el gerente de Movilidad Urbana de la MML, Alberto Peralta, señaló a El Comercio que “la ATU es la única entidad que autoriza las rutas a las empresas de transporte público, sin embargo, remarcó que se está coordinando con la Dirección de Fiscalización de la ATU para el inicio de procesos sancionadores por desvío de rutas sin autorización”.

Testimonios

Adolfo es un ciudadano que aborda todos los días un bus para dirigirse a la estación Plaza de Flores del Metropolitano, pero el lunes usó un taxi, el cual se desplazó por la Vía Expresa Sur y se percató que hasta tres unidades de tres empresas de transporte público con pasajeros a bordo circulaban por dicha vía rápida, principalmente a la altura de la avenida Ayacucho.

Él contó a El Comercio que las unidades se detenían en la pista principal de la Vía Expresa para dejar pasajeros, pese al riesgo que representaba dicha acción, ya que los vehículos se desplazan a gran velocidad y no hay paraderos establecidos. Incluso, detalló que el taxi en el que viajaba casi se choca con un bus que le cerró el paso.

La Vía Expresa Sur presenta gran congestión vehicular en hora punta. (Foto: @Palomavc/X)

Indicó que los buses vienen de la avenida Tomás Marsano, se desplazan por la Av. Ayacucho y deben entrar a la zona conocida como Surco Viejo, pero ingresan por la Vía Expresa Sur para tener un desplazamiento más directo hasta la Av. Paseo de la República y así evitar la congestión propia de la hora punta.

Otro vecino contó a este Diario que los buses transitan por la Vía Expresa Sur especialmente en horas punta, ya que las calles de Surco Viejo presentan alta congestión vehicular debido a que unidades particulares tratan de cruzar de oeste a este y viceversa. Aseguró que el poco personal desplegado en los cruces impide que se puede fiscalizar a los vehículos.

ATU inicia proceso sancionador a empresas cuyos buses circularon por Vía Expresa Sur

Ante la situación irregular que se presenta en la Vía Expresa Sur, la ATU informó a El Comercio que ha identificado la placa de dos unidades que pertenecen a empresas de transporte formalmente habilitadas, por lo que aplicará un proceso sancionador.

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“Se iniciará un proceso administrativo sancionador (PAS) contra los operadores por incumplir su ruta autorizada, infracción tipificada como RE28, considerada muy grave. Esta falta conlleva una multa equivalente al 50% de una UIT (S/ 2750), así como la suspensión precautoria de la habilitación vehicular”, indicó la entidad en su pronunciamiento.

La Vía Expresa Sur fue inaugurada pese a que aún faltan construir las estructuras elevadas. (Foto: Antonio Melgarejo/El Comercio)

“Es importante precisar que la ATU fiscaliza y sanciona infracciones en materia de transporte. Por su parte, la circulación indebida en una vía rápida constituye una infracción de tránsito”, precisó la entidad.

La ATU informó que cuenta con el Portal del Ciudadano ( https://soluciones.atu.gob.pe/portal_ciudadano/logi ) para que las personas pueden reportar este tipo de faltas, a fin de que se adopten las acciones correspondientes.

Expertos

Edwin Derteano, presidente de la Fundación Transitemos, indicó que el tema de la circulación de buses de transporte público por la Vía Expresa Sur se debe a que dicha obra ha sido abierta al tránsito vehicular sin que se concluyan los trabajos.

“El tema de fondo es que la vía se inauguró antes de estar terminada, eso no descalifica la buena intención de terminar una vía que durante décadas estuvo durmiendo, pero lamentablemente se empañan con estos pequeños detalles”, afirmó el especialista a El Comercio.

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“La han inaugurado un poco incompleta y poco antes de que estuviera lista y eso está originando algunos problemas”, agregó.

Derteano explicó que la circulación de unidades de transporte público por determinadas vías de la ciudad es autorizada por la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), mientras que la Municipalidad de Lima tiene como función controlar el tránsito.

El presidente de Transitemos sí se mostró de acuerdo en que en un futuro las vías auxiliares de la Vía Expresa Sur sean utilizadas por el transporte público, ya que la parte central de dicho proyecto está destinado para el Metropolitano, y se necesita atender la demanda ante la activación de las zonas aledañas a la vía.

Representa un “peligro”, afirma experto

La circulación de buses de transporte público por zona central de la Vía Expresa Sur representa un “peligro”, ya que las unidades vehiculares se desplazan a gran velocidad, advirtió Franklin Barreto, experto en temas de tránsito, transporte y seguridad vial.

En diálogo con El Comercio, Barreto explicó que las vías expresas están diseñadas para que el transporte público transite por carriles exclusivos y no compartiendo carriles con otras unidades, tal como lo establecen las ordenanzas 341 y 2499.

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“En la ordenanza 341, del 2001, se aprobó el plan de sistema vial metropolitano y ahí se indica cuáles son las características de las vías expresas y hace referencia que cuando algún tipo de transporte público va por una vía expresa tiene que ir por calzadas exclusivas, no puede ir junto a otro tipo de transporte”, afirmó.

“También en la ordenanza 2499, del año 2022, se fija las características de una vía expresa metropolitana y se establece que el transporte público de pasajeros está restringido”, agregó.