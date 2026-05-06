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Resumen

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En esta imagen se evidencia que dos unidades de transporte público transitan por la parte central de la Vía Expresa Sur. (Foto: @Palomavc/X)
En esta imagen se evidencia que dos unidades de transporte público transitan por la parte central de la Vía Expresa Sur. (Foto: @Palomavc/X)
Por Carlos Gonzales

La Vía Expresa Sur se encuentra en pleno proceso de construcción por parte de la Municipalidad de Lima, pero ya ha sido abierta al tránsito vehicular, por lo que se supone que solo deben transitar vehículos particulares, pero eso no está ocurriendo, ya que en los últimos días se ha visto a buses de transporte público usar dicha vía rápida, lo cual está prohibido.

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