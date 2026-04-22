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Como se sabe, la empresa Galaga fue elegida para transportar el material electoral, sin embargo, se presentaron problemas en la entrega, lo que originó que locales de Lima sur y este no pudieran abrir sus mesas de votación y, en consecuencia, más de 50 mil electores no pudieron sufragar el pasado 12 de abril.

Más de 63 mil electores no pudieron votar por fallas logísticas en la instalación de mesas. Foto: GEC.

La grave revelación de Hermes

Hermes detalló que concursó en el proceso de selección tras la convocatoria formulada por la ONPE, ya que se permitiría que empresas del sector de seguridad y transporte de valores participen en el servicio de traslado de material electoral.

Además, confirmó, tal como lo había señalado El Comercio en un informe anterior, que -en pleno desarrollo del proceso - la comisión de selección de la ONPE usó en la evaluación técnica un criterio que no estaba estipulado en las bases.

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Sin embargo, lo que más sorprendió de la revelación de Hermes fue respecto a que José Samamé, entonces gerente de Gestión Electoral de la ONPE, solicitó con “carácter de urgencia” a dicha empresa la mañana del sábado 11 de abril, es decir un día antes de las elecciones, “una propuesta de servicios de transporte con 40 camiones a ejecutarse entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo 12 de abril”, pero la oferta que hizo Hermes no fue aceptada.

La ONPE se justificó señalando que la tardanza en la llegada del material electoral se debió a un incumplimiento de la empresa “Servicios Generales Galaga”. Foto: Contraloría General de la República.

“Ante la importancia y urgencia del requerimiento, respondimos de inmediato con una propuesta que no fue aceptada por la entidad”, señaló Hermes.

En medio de las investigaciones de las autoridades por un presunto caso de colusión en el proceso de selección desarrollado por ONPE, Hermes enfatizó que sus servicios están respaldados por “rigurosos” protocolos de transparencia, trazabilidad y respeto del marco legal.

“En estricto cumplimiento de nuestras políticas de integridad, la empresa no ofrece ni acepta ningún tipo de beneficio indebido en sus relaciones con entidades públicas o privadas”, aclaró la empresa.

Opinión de los especialistas

Fuad Khoury, excontralor de la República explicó a El Comercio, en referencia al caso del pedido que hizo la ONPE a Hermes para que le brinde el servicio de 40 vehículos, que en el Estado no se puede contratar por valores mayores a 8 UIT (44 mil soles) sin un concurso previo. En ese contexto, intuyó que Hermes no iba a cobrar menos del monto que establece como tope la Ley de Contrataciones del Estado en casos de una adjudicación directa.

“Uno no puede contratar directamente con nadie en el Estado, menos si es 40 camiones un día antes de las elecciones. ¿Y cómo iban a sustentar el pago si habían contratado con la otra empresa?”, refirió el especialista.

“No está permitido en el Estado contratar directamente a un proveedor sin antes haber un concurso público por una cantidad mayor a 8 UIT”, agregó.

Remarcó que se habría cometido un hecho irregular si Hermes hubiera firmado contrato con la ONPE y que la responsabilidad habría reacído en los funcionarios. “De haberse consumado ese contrato (con Hermes), habría ocurrido alguna irregularidad o ilícito que va en contra de la Ley de Contrataciones del Estado”, expresó.

Fuad Khoury fue contralor general de la República. (Foto: Andina)

“Si se hubiera consumado ese contrato, habría responsabilidades. El tipo de responsabilidades depende de la investigación. No es regular, puede acarrear sanciones administrativas”, añadió.

Khoury indicó que la versión dada por Hermes demuestra que Galaga no tenía los vehículos suficientes para el despliegue del material electoral.

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Resaltan falta de experiencia de funcionarios de la ONPE

Mónica Yaya, especialista en temas de contrataciones del Estado, indicó que la decisión de la ONPE de buscar contratar a otra empresa para completar la distribución del material, tal como lo reveló Hermes, denota que hay una falta de experiencia en los funcionarios de la institucional electoral y sospechas de un presunto caso de corrupción.

“Evidencia ineficiencia y, al parecer, falta de experiencia del personal gerencial de la ONPE. Lo que han declarado (los funcionarios) a la Contraloría es que no tienen experiencia anterior, ni siquiera experiencia en las elecciones del 2021. Es decir, el personal gerencial de la ONPE no ha tenido la experiencia necesaria para llevar adelante este proceso de selección y eso es símbolo de negligencia, principalmente del señor Piero Corvetto, quien designa a su personal de confianza”, expresó Yaya.

“Habría un caso de corrupción, ya que es posible que los términos de referencia de la contratación de Galaga hayan sido elaborados a la medida de dicha empresa, de tal manera que no se le habría solicitado más vehículos de los que contaban y finalmente han tenido que buscar a una segunda empresa que cubra esa deficiencia de la empresa que ganó la buena pro”, agregó.

También explicó que la ONPE podría convocar a otra empresa para que le brinde un servicio en caso se encuentre “en inminente desabastecimiento” por un problema con la compañía ganadora del proceso, pero advirtió que eso no exime de sanción al funcionario responsable del tema.

Remarcó que, en adelante ,los términos de referencia de los contratos que suscriban una entidad estatal y una empresa deben ser bien elaborados y que el ganador debe acreditar mucha experiencia en su rubro, a fin de evitar situaciones como la de la ONPE y Galaga.

Piero Corvetto en la mira

Un hecho que abona más en los cuestionamientos a Piero Corvetto, durante su paso por la ONPE, es que él mismo había supervisado, la noche del viernes 10 de abril, el despliegue del material electoral a los locales de votación de Lima y Callao, pero sin hacer, al parecer, el debido seguimiento de la distribución, pese a las advertencias lanzadas por la Contraloría sobre los retrasos en la salida de los vehículos de Galaga.

En su presentación ante la prensa dos días antes de los comicios, Corvetto señaló que la ONPE estaba “cumpliendo de manera progresiva con el cronograma” y que harían todo lo posible para llegar a los lugares más alejados de la capital.

Corvetto se presentó en el Congreso (Foto: Andina)

“En este momento nos encontramos realizando un despliegue para todo Lima y Callao. Comenzamos esta noche con los destinos más alejados, como Carabayllo y Ventanilla. Recuerden que estamos en Lurín, pero vamos a hacer todo lo posible para llegar a los lugares más alejados de nuestra capital y del Callao”, detalló.

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Cabe recalcar que la Contraloría había señalado a este Diario que el cronograma de salida de unidades vehiculares del almacén de la ONPE establecía que 168 rutas debían partir el viernes 10 de abril a las 22:00 horas, y que 49 rutas tenían que salir el sábado 11 de abril a las 07:00 horas, pero ninguno de esos horarios se cumplió, lo cual se notificó a la entidad electoral.

Larga fila de camiones de la empresa Galaga a la espera de ingresar al almacén de la ONPE el pasado 13 de abril. (Foto: Julio Reaño / GEC.)

La desorganización y la improvisación en que se desarrolló la distribución del material electoral también fue advertido por los propios trabajadores de la ONPE en un chat grupal de WhatsApp, ya que, desde la noche del sábado, se pedía que el personal acuda a la sede de la entidad para apoyar en la selección y distribución del material.

Sin embargo, Corvetto señaló, durante su presentación en el Congreso, el pasado 14 de abril, que había tenido información de que en la víspera de las elecciones hubo solo “algunos retrasos de parte del proveedor”, pero que se le aseguró “en todo momento que el material llegaba” a su destino.

Atribuyó los errores a la Subgerencia de Producción Electoral y negó que las fallas constituyan “graves irregularidades”. “Insisto en que no hubo graves irregularidades, hubo un error puntual, extraordinario, que tuvo como perjudicados fundamentalmente a residentes de Lima oeste y de Lima sur”, afirmó.

Este martes, en medio de graves cuestionamientos a su función frente a las elecciones generales del domingo 12, Piero Corvetto presentó su renuncia a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).