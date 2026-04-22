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Resumen

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La empresa Hermes, una de las que participó en la licitación donde se eligió a la compañía que distribuiría el material y equipos informáticos de las Elecciones Generales 2026, hizo una importante revelación en medio de los cuestionamientos a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por una presunta improvisación para desarrollar los comicios. Las consecuencias de ese grave caso obligaron a Piero Corvetto a renunciar a la jefatura del la entidad electoral.

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