Las Elecciones Generales 2026 estuvieron marcadas no solo porque no se abrieron varios locales de votación ante el retraso en la entrega del material electoral, sino también por las fallas que presentó el sistema Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), implementado por la ONPE, lo que originó la demora en la instalación de mesas de sufragio este 12 de abril. Esta situación se presentó en colegios del Callao, Ancón, Comas y Surco.

La STAE permitiría a los miembros de mesa una rápida instalación de la mesa de votación, así como una contabilización de los votos de una manera ágil, ya que iban a ser digitalizados. Es decir, brindaría asistencia al inicio y al final de la jornada electoral con el objetivo de reducir el error humano y la cantidad de actas observadas durante el proceso electoral. Sin embargo, al parecer, eso no funcionó así.

Para poner en funcionamiento la STAE se necesita de una impresora, una laptop y un USB, el cual contiene el sistema. Obviamente, dichos equipos deben contar con conexión a energía eléctrica e internet.

A través de las redes sociales, miembros de mesa y electores explicaron que, para iniciar el procedimiento, se tenía que imprimir documentos desde laptops que proporcionó la ONPE, pero los códigos no eran reconocidos en algunas mesas, lo que impedía la instalación de la mesa de sufragio. Ese problema también fue reportado por la Defensoría del Pueblo.

Lo que les llamó la atención a los miembros de mesa, según indicaron, es que durante las pruebas del uso del STAE no se presentaron los problemas que se reportaron este domingo. Ante ello, optaron por usar el método tradicional, es decir, registrar de manera física en cuadernos.

La ONPE había señalado que contaría con un coordinador de mesa STAE con el objetivo de brindar asistencia a los miembros de mesa y a los personeros con el uso de esa tecnología, sin embargo, estos últimos indicaron que dicho personal tampoco estaba capacitado.

Se reportaron problemas de conexión con la STAE de la ONPE. (Foto: El Comercio)

La ONPE remarcó que el empleo de dicho sistema, que había sido desarrollada por sus especialistas, permitiría, supuestamente, conocer los resultados en un plazo más corto.

Opinión del especialista

José Villalobos, especialista en temas electorales, señaló a El Comercio que no pudo aplicarse el sistema STAE en algunas mesas porque las laptops e impresoras usadas para imprimir las actas no funcionaron debido a que en determinados locales no se contaba con luz eléctrica o había problemas con la conexión a internet.

En ese contexto, consideró lamentable esa situación, ya que, según recordó, el STAE se ha implementado solo en Lima Metropolitana y Callao, donde, a diferencia del interior del país, hay más proveedores.

¿Qué es la STAE?

La STAE es una herramienta desarrollada por la ONPE que, según dijo, facilitará el registro de información en las mesas de sufragio instaladas. Su funcionamiento en estas elecciones será solo en Lima Metropolitana y Callao.

De acuerdo con la ONPE, la STAE permitía validar la identidad de los miembros de mesa y de los personeros a fin de entregarles sus certificados digitales y, además, les permitía firmar de manera digital las actas de instalación y las hojas de control de asistencia.

La STAE es un sistema implementado por la ONPE para agilizar la emisión de resultados.

Además, al finalizar el proceso, los miembros de mesa ingresarán al STAE el número total de ciudadanos que votaron y podrán firmar digitalmente las actas de sufragio.

Luego que los miembros de mesa realicen el conteo de votos y llenen la hoja borrador, trasladarán la información al STAE, generando el acta de escrutinio, la cual será firmada por los miembros de mesa y los personeros acreditados que así lo deseen.

La ONPE precisó que, cada vez que alguna persona firme algún documento, la STAE capturará una fotografía del firmante.