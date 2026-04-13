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Elecciones 2026: el derecho clave que tienes como miembro de mesa y pocos conocen. (Fuente: Andina)
Elecciones 2026: el derecho clave que tienes como miembro de mesa y pocos conocen. (Fuente: Andina)
Por Carlos Gonzales

Las Elecciones Generales 2026 estuvieron marcadas no solo porque no se abrieron varios locales de votación ante el retraso en la entrega del material electoral, sino también por las fallas que presentó el sistema Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), implementado por la ONPE, lo que originó la demora en la instalación de mesas de sufragio este 12 de abril. Esta situación se presentó en colegios del Callao, Ancón, Comas y Surco.

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