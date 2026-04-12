Por Carlos Gonzales

Varios locales de votación de Lima, especialmente del sur de la capital, no pudieron ser abiertos a la hora programada debido al retraso en la llegada del material de la ONPE para que los ciudadanos puedan votar en las Elecciones Generales 2026, lo que originó malestar entre los ciudadanos que acudieron a sufragar desde tempranas horas. Las mesas de votación debían abrir a las 7 a.m.