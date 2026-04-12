Varios locales de votación de Lima, especialmente del sur de la capital, no pudieron ser abiertos a la hora programada debido al retraso en la llegada del material de la ONPE para que los ciudadanos puedan votar en las Elecciones Generales 2026, lo que originó malestar entre los ciudadanos que acudieron a sufragar desde tempranas horas. Las mesas de votación debían abrir a las 7 a.m.

La ONPE indicó, a través de un comunicado, que dicha situación se debe a un incumplimiento de la empresa Servicios Generales Galaga, por lo que tuvo que aplicar, según dijo, un plan de contingencia para solucionar el problema.

La entidad indicó que son 75 centros educativos de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores los afectados por el retraso en la llegada del material de votación. Sin embargo, electores reportaron que no podían votar en colegios de Surco, San Borja y Miraflores.

Galaga fue fundada en el 2010 y ofrece diversos servicios.

Fuentes de la ONPE informaron a El Comercio que la empresa Galaga debía transportar el cargamento en dos horarios, de los cuales solo cumplió el primero y no el segundo, por lo que debió contratar a otra compañía. Incluso, de acuerdo con otra fuente, la entidad electoral intentó trasladar el material a través de cadenas de taxi, pero no había empresas disponibles en la madrugada.

Este Diario conoció que furgonetas de la empresa Galaga recién llegaron a algunos locales de votación cerca de las 10 de la mañana.

La historia de la empresa Galaga

Galaga inició operaciones en marzo del 2010 y fue fundada por Juan Charles Alvarado Pfuyo, quien actualmente es su gerente general. La empresa se presenta como “especializada en logística y transporte y con más de 10 años de experiencia”. En su página web detalla que ofrece servicios de transporte de carga exclusiva, así como traslado de equipos tecnológicos y de mercadería general, distribución y almacenaje. Su sede se encuentra en San Juan de Lurigancho.

Esta es la convocatoria que hizo Galaga hace una semana en LinkedIn.

De acuerdo con información a la que accedió El Comercio, Galaga ha obtenido 25 contratos y órdenes con entidades gubernamentales desde el 2018 hasta el 2026. Entre las instituciones que firmaron contratos con dicha empresa están el Ministerio de Vivienda, la ONPE, Cenares, Diris Lima Sur, la Municipalidad de Lima y el Programa de Educación Básica para Todos.

Galaga hizo una convocatoria para alquilar unidades para trasladar material electoral.

Lo que llama la atención es que Galaga convocó hace una semana, a través de su cuenta en LinkedIn, a “proveedores para la contratación de 400 unidades tipo furgón cerrado, destinadas a operaciones de distribución local en Lima y Callao para proyecto electoral”.