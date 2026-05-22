Dicha corporación fue la elegida para distribuir el material de sufragio en la contienda electoral donde se enfrentarán los candidatos Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). Según indicó el funcionario, el acuerdo formal podría quedar suscrito en los próximos días.

Pachas precisó que actualmente el proceso se encuentra en la fase final de revisión documentaria antes de concretar la firma del contrato. “AFE ha sido el postor ganador. Estamos en la etapa de entrega de documentación. El acto de entrega de la buena pro es una cosa, pero luego el proveedor o postor tiene que cumplir con los documentos de ley”, declaró.

El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, confirmó que el Consorcio AFE asumirá este rol.

El titular interino de la ONPE también señaló que la institución espera culminar el proceso administrativo, a más tardar, el viernes 22 de mayo, con la firma definitiva del contrato de servicios logísticos.

Cómo se ganó la licitación

Cabe resaltar que la ONPE recibió una sola propuesta de una empresa interesada en trasladar el material electoral para la segunda vuelta desde que lanzó el concurso público el pasado 6 de mayo. Esa única empresa postora fue el consorcio AFE . Su trabajo se centrará en llevar el material electoral desde el almacén central de Lurín de la ONPE hacia Cancillería, luego hacia todas las oficinas desconcentradas de la ONPE y, finalmente, a los locales de votación en Lima y Callao.

Días atrás, el gerente de Gestión Electoral de la ONPE, Gustavo García, fue quien confirmó que solo una empresa postuló. “Solamente una oferta económica se presentó. El proceso está a cargo de todo un comité”, aseguró el funcionario.

Por otro lado, el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, confirmó que la empresa Servicios Generales Galaga SAC, cuestionada por su desempeño en la distribución del material electoral en la jornada del 12 de abril, día de las Elecciones Generales 2026, no ha sido invitada por la ONPE para participar del concurso .

El Consorcio AFE está conformado por tres compañías y anteriormente también postuló a la licitación correspondiente a la primera vuelta. Foto: GEC.

Historial del Consorcio AFE

Antes del anuncio de su elección, el gerente general de AFE, Justo Carbajal, afirmó que la agrupación empresarial cuenta con experiencia previa en procesos electorales nacionales, tras haber participado en los comicios generales de 2016 y 2021.

El consorcio AFE está conformado por tres compañías y anteriormente también postuló a la licitación correspondiente a la primera vuelta, proceso en el que finalmente fue contratada la empresa Servicios Generales Galaga SAC , cuestionada por irregularidades .

“Conocemos cómo funciona la logística y la responsabilidad que uno asume con esto”, afirmó Carvajal. Además, el gerente de AFE no se mostró sorprendido de que el consorcio haya sido el único en avanzar en el actual concurso. Señaló que, en el país, son pocas las firmas con la capacidad logística para movilizar material electoral en pocos días y por rutas específicas.

“En honor a la verdad, son muy pocas las empresas que pueden brindar este servicio y, con todo lo que ha pasado (en relación al 12 de abril y los problemas en el traslado del material electoral), seguramente hay temor de no poder cumplir o estar en el ojo de la tormenta. Nosotros mismos hemos tenido que pensar y repensar mucho para estructurar nuestra propuesta porque los plazos que la ONPE está dando son muy apretados y esto no es para que lo ejecute una empresa nueva o con poca experiencia”, acotó.

La empresa fue la única postora y asegura contar con experiencia previa en procesos electorales nacionales. Foto: AFE.

Las compañías que conforman el Consorcio AFE son AFE Transportation, especializada en la movilización física y distribución masiva a gran escala; AFE Service, encargada de gestionar infraestructura documental, almacenamiento y mensajería corporativa; y AFE Courier, dedicada a la paquetería y distribución de sobres a nivel local y nacional. En conjunto, AFE es una operadora logística orientada al transporte de carga liviana y pesada, así como a servicios de almacenaje.

“Brindamos un servicio de transporte de carga y distribución puerta a puerta en función de los requerimientos de los clientes (...). AFE ofrece a sus clientes el servicio de almacenaje; contamos con una superficie de 10.000 m² para mercancías en general (...). Ofrecemos servicio de courier de acuerdo con los plazos coordinados previamente con el cliente”, se observa en su página web.

El Comercio investigó al consorcio para conocer detalles y posibles antecedentes de la empresa. En la plataforma de Sunat se puede observar que su razón social es AFE Service Sociedad Anónima Cerrada y que su fecha de inscripción e inicio de actividades data del 17 de abril del 2004. Tiene registrado como domicilio fiscal la avenida Guardia Civil 1321 (oficina 1004), en Surquillo. Además, figura con estado activo y condición de habido.

Cuenta con 103 trabajadores en planilla y 92 prestadores de servicios. El gerente general es Justo Federico Carvajal Aguirre, mientras que figuran como apoderadas Gleydy Elizabeth Pesantes Lalangui y Emilly Yuliana Severino Murcia.

AFE no registra deudas en cobranza coactiva. Fuente: Sunat.

Controversia de empresa Galaga

Cabe resaltar que, a diferencia de la empresa Galaga, AFE no registra denuncias por su trabajo durante los comicios de 2016 y 2021 y, además, en Sunat no cuenta con deudas en cobranza coactiva. De hecho, este año se dio a conocer que el consorcio AFE advirtió al entonces jefe de la ONPE, Piero Corvetto, sobre posibles filtraciones en los montos presupuestados por la institución, que habrían favorecido a Galaga en el concurso anterior .

Mediante una carta enviada directamente a Corvetto el 11 de febrero de este año, AFE le informó que la empresa cuestionada hizo una oferta económica que “sospechosamente” se acercaba al monto presupuestado por la entidad y ganó aun cuando el monto era mayor al presentado por AFE.

Se trataba de un concurso en el que las empresas competían por el despliegue de material electoral para capacitar al personal de la ONPE. La evaluación técnica fue ganada por Galaga y, posteriormente, se presentaron las propuestas económicas, donde esta empresa pidió casi medio millón de soles más de lo ofertado por AFE.

“El postor ganador de la buena pro obtuvo la adjudicación con un monto de S/ 2′229.401,49, cifra que se encuentra sospechosamente al límite del valor del Certificado de Crédito Presupuestal (S/ 2′350.000,00)”, decía la misiva enviada a Piero Corvetto.

Estas son otras observaciones que hizo el Consorcio AFE al criterio utilizado por la ONPE y que terminó favoreciendo a Galaga.

“Lo único que podría generar esta medida son actos de corrupción con posibles filtraciones de información”, señaló.

Esto llama la atención teniendo en cuenta que el consorcio AFE no contaba con denuncias por irregularidades durante los comicios de 2016 y 2021, mientras que la empresa Galaga acumulaba penalidades y advertencias de la Contraloría antes de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026.

La ONPE comunicó a El Comercio que brindó “invitaciones a 13 empresas que, tras una evaluación preliminar, fueron consideradas aptas para brindar el servicio requerido. En esta etapa inicial, además, se verificó que las empresas se encuentran habilitadas para contratar con el Estado. No se cursó invitación a la empresa Gálaga, debido a que actualmente se encuentra comprendida en un proceso de investigación relacionado con la evaluación del cumplimiento del servicio prestado durante la primera vuelta electoral”.

“El jueves 14 de mayo, presentó su propuesta técnica el Consorcio AFE. No se presentaron otras propuestas. La propuesta técnica del Consorcio AFE fue revisada por evaluadores para determinar si cumplía los requisitos de calificación”, indicó la entidad. Cuando se le consultó por qué no se eligió a dicha empresa desde la primera vuelta de las elecciones 2026, mencionó que “porque dentro de la evaluación (de ese entonces), no quedó en primer lugar en el orden de prelación, luego de sumados los puntajes técnico y económico; por ende, no fue elegida”.