Por Sebastián Ramírez Mendoza

Los ojos de todos los ciudadanos que sufrieron dificultades para poder votar a tiempo están puestos en la empresa que será la encargada de trasladar el material electoral en esta segunda vuelta. El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, confirmó que el consorcio AFE será quien asuma este rol el próximo 7 de junio, lo que ha despertado curiosidad entre los votantes respecto a su historial.

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