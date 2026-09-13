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Resumen

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INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUANA ALARCO DE DAMMERT
INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUANA ALARCO DE DAMMERT
/ CESAR FAJARDO
Por Instituto Peruano de Economía (IPE)

Las autoridades subnacionales cumplen un rol determinante en la provisión de los servicios de salud y educación. Con miras a las próximas elecciones regionales y municipales, es importante conocer los principales retos que enfrentan. Solo así se podrá elegir autoridades con la firme convicción y capacidades de trabajar para que la ciudadanía acceda oportunamente a servicios de calidad.

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