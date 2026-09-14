Horóscopo de HOY, lunes 14 de setiembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: momento para activar trámites o generar acuerdos y avanzar con algo nuevo. Amor: dedicará tiempo a revisar los aspectos que causan roces y tirantez en la relación.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: aplicará su capacidad previsora y los negocios o proyectos resurgirán con éxito. Amor: se aclarará un malentendido en la pareja y con ello volverá la calidez a la pareja.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una iniciativa poseerá inesperado beneficio y consecuencias positivas. Amor: las diferencias en la pareja se disiparán con diálogo sincero y dulces vivencias.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: algún litigio se resolverá con éxito y destrabará el avance de un negocio. Amor: disfrutará de gratos momentos con la persona menos imaginada y el romance surgirá.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: sus logros comenzarán a eclipsar proyectos del entorno que no avanzan. Amor: posible tembladeral emocional en la pareja, pero actuará con suma delicadeza y tacto.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: momento para prestar atención a cambios drásticos y caras nuevas. Amor: el mutuo entendimiento será la base de la armonía y relación gana en madurez.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: una directiva causará rechazo pero también generará beneficios. Amor: algunos aspectos de la relación amenazarán con una crisis pero todo se resolverá.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: un proyecto nuevo generará beneficios y aliviará viejas deudas. Amor: alguna duda causará desánimo pero el diálogo sincero hará que recupere la calidez.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: la escasez sobrevuela, pero controlará gastos y resurgirá. Amor: actitudes obstinadas serán mala idea y generará roces; momento para recapacitar.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: su apego a las reglas será valorado por gente influyente. Amor: dulces vivencias compartidas llevarán la relación a disfrutar de un intenso romance.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: las circunstancias se conjugarán y un negocio o proyecto será exitoso. Amor: será buena idea tomar iniciativas en la pareja pero será inteligente consultar.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: favorable iniciar reformas o cambios y el beneficio no tardará en crecer. Amor: momentos difíciles serán resueltos aplicando el afecto mediante su alma sensible.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: PROTECTORA Y LEAL PERO CAE FÁCILMENTE EN MOMENTOS DE FUGAZ INTOLERANCIA.