El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, señaló que el Ejecutivo prevé aprobar este viernes, en el Consejo de Ministros, un subsidio temporal para los mototaxistas que utilizan gasolina regular. La ayuda equivaldría a aproximadamente S/2 por galón y tendría un límite de S/100 mensuales por beneficiario.

Durante su presentación ante la Comisión de Economía del Senado, Cuba explicó que la medida busca incorporar este medio de transporte a los sistemas masivos utilizados en ciudades como Iquitos, donde el mototaxi tiene una presencia significativa.

Al ser consultado por el retorno de los subsidios y su impacto en las cuentas públicas, el ministro precisó que las ayudas focalizadas para el transporte tendrían una duración de tres meses y demandarían, en conjunto, S/100 millones.

El titular del MEF defendió este mecanismo frente a los subsidios generalizados aplicados anteriormente. Señaló que el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles demandó alrededor de S/5.000 millones y agregó que el Estado todavía mantenía una deuda cercana a S/1.000 millones con las empresas participantes.

Combustibles. (Foto: GEC) / LUIS GONZALES

Comisiones de reforma

Cuba también anunció que esta semana serían presentadas formalmente las cuatro comisiones presidenciales destinadas a impulsar reformas económicas.

Las comisiones abordarían la formalización laboral, el funcionamiento de los mercados financieros, la eficiencia de la inversión pública y la reducción del incumplimiento en el pago del IGV y del Impuesto a la Renta.

La comisión sobre mercados financieros buscaría ampliar el acceso de las empresas al crédito a plazos más largos y con tasas más bajas. Otra comisión evaluaría cambios en el sistema de inversión pública para mejorar el aprovechamiento de los recursos asignados a obras.

En materia laboral, Cuba sostuvo que el Perú podría reducir la informalidad desde alrededor de 70% hasta 50%, nivel cercano al promedio regional. No obstante, no precisó el plazo en el que se alcanzaría ese resultado ni las medidas que permitirían conseguirlo.

Durante su exposición, Cuba también ratificó que el Gobierno planteaba trasladar a los lunes los feriados que se celebraban durante la semana. La medida regiría desde 2027 y buscaría evitar interrupciones en la actividad productiva.

Feriados 2026: revisa el calendario con feriados oficiales | Foto: Pinterest

Precisó que la propuesta no incluiría Año Nuevo, Navidad ni Fiestas Patrias. Añadió que el eventual impulso al turismo sería un efecto adicional y no el objetivo principal del cambio.

Recaudación e inversión pública

El titular del MEF reiteró que el incumplimiento en el pago del IGV y del Impuesto a la Renta empresarial representaba alrededor del 9% del PBI, frente al 6,7% de América Latina y el Caribe.

Señaló que el Gobierno buscaría incrementar la recaudación en un monto equivalente a dos puntos del PBI sin elevar las tasas tributarias. Indicó que los recursos adicionales podrían destinarse a infraestructura, políticas sociales y al fortalecimiento de las finanzas públicas.

Respecto de la inversión pública, Cuba afirmó que el Perú invertía cerca del 5% del PBI, pero estimó que las ineficiencias reducían su efecto a un nivel equivalente a aproximadamente 3,5% del producto.

Proyecciones económicas

El ministro señaló que el MEF proyecta un crecimiento de 3,4% para la economía peruana en 2026, pese al impacto del fenómeno de El Niño, y una expansión de 4% en los próximos años.

Advirtió que un fenómeno El Niño más grave de lo esperado podría afectar el crecimiento durante el último trimestre de este año y el primero de 2027. También mencionó entre los riesgos el incremento del precio internacional del petróleo, una posible subida de las tasas de interés de los principales bancos centrales y el impacto de la inseguridad ciudadana sobre las empresas de menor tamaño.