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Resumen

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El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, señaló que el Ejecutivo prevé aprobar este viernes, en el Consejo de Ministros, un subsidio temporal para los mototaxistas que utilizan gasolina regular. La ayuda equivaldría a aproximadamente S/2 por galón y tendría un límite de S/100 mensuales por beneficiario.

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