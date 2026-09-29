Una delegación peruana de más de 70 empresarios y autoridades viajará a Nueva York el próximo 26 y 27 de octubre para reunirse con inversionistas extranjeros y presentar las oportunidades de negocios que ofrece el Perú en distintos sectores de la economía.

La comitiva estará encabezada por el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, y contará con la participación del presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde; el superintendente del Mercado de Valores (SMV), Juan Pichihua; el director ejecutivo de Proinversión, Luis del Carpio; y el presidente de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), Rafael Carranza, entre otros.

La visita se realizará como parte del XIX Roadshow de inPERÚ y tendrá entre sus objetivos exponer ante inversionistas internacionales las oportunidades de negocios del país, así como los principales lineamientos de la política fiscal y monetaria aplicada en el Perú.

Durante las dos jornadas se desarrollarán conferencias, mesas redondas y reuniones con representantes del mercado financiero internacional. La agenda incluirá el análisis del entorno económico global y de las oportunidades de inversión en sectores como minería, infraestructura, agroindustria, tecnología y turismo.

Mercedes Aráoz, presidenta de inPERÚ y del directorio de Cavali, destacó la fortaleza macroeconómica construida por el país durante las últimas tres décadas y señaló que esta se había sostenido incluso en periodos de volatilidad.

“Más allá de los ciclos políticos y los desafíos propios de nuestra democracia y de la naturaleza, el Perú ha mantenido atributos estructurales clave: una política comercial activa con 22 Tratados de Libre Comercio, una política monetaria autónoma y asertiva, conducida por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), y un sector privado dinámico que ha incorporado crecientemente criterios de sostenibilidad, innovación y tecnología”, sostuvo.

Por su parte, Juan Carlos Mandujano, director ejecutivo de inPERÚ, señaló que la visita buscaba mantener la presencia del país ante inversionistas internacionales.

“Este es un momento clave para volver a mostrar en el exterior el gran potencial de los distintos sectores económicos de nuestro país en una de las vitrinas financieras más importantes del mundo”, afirmó. Añadió que Nueva York era una de las principales plazas financieras y que resultaba fundamental mantener una presencia activa frente a inversionistas internacionales.

Esta será la séptima visita de una delegación de inPERÚ a Nueva York. Desde su creación, la organización ha realizado 18 roadshows en 22 ciudades de América, Asia y Europa y ha reunido a más de 9.000 inversionistas.