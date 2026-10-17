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Resumen

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Foto: Alicorp
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/ Alicorp
Por Paul Thorndike

AlaCena es uno de los grandes casos de creación de marcas en el Perú. Nació dentro de Alicorp en el 2000 como una mayonesa y hoy lidera el mercado de salsas envasadas. Sapolio también es una marca de Alicorp, que llegó a la compañía con la compra de Intradevco en 2019. Aquí viene lo curioso: en sus estados financieros, el valor que Alicorp ha construido en la marca AlaCena no suma un solo sol a sus activos. Sapolio, en cambio, sí figura con un valor en libros de S/197 millones. ¿Por qué? Porque una marca fue creada dentro de la empresa y la otra fue comprada.

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