Del show al scroll: cómo el Super Bowl de Bad Bunny encendió la conversación de las marcas en el Perú, ¿quiénes fueron las ganadoras?

El medio tiempo con Bad Bunny no solo se robó el espectáculo del Super Bowl 2026, sino que también activó una ola de conversación digital que cruzó fronteras y dejó lecciones claras para las marcas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Por Fiorella Gil Mena

El Super Bowl 2026 tuvo ‘touchdowns’, anuncios millonarios y celebridades, pero para buena parte del público global —y peruano— la verdadero emoción se vivió en el show del medio tiempo. Bad Bunny convirtió 13 minutos en un manifiesto cultural que desbordó la cancha y tomó las redes sociales, desplazando incluso el foco del resultado deportivo. Desde ese momento, la conversación dejó de girar solo en torno al fútbol americano y se transformó en un fenómeno de ‘engagement’ cultural con impacto directo en marcas y audiencias.

