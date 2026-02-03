Tipo de cambio bajo presión: ¿Qué se espera para el primer semestre y cómo se preparan los inversionistas?

El tipo de cambio volvió a moverse al alza en el mercado local y reavivó las expectativas sobre el comportamiento del dólar en un año marcado por el calendario electoral.

Este viernes, la divisa estadounidense cerró en S/3,37, acumulando un alza de 240 puntos básicos frente al jueves, cuando cotizó en S/3,346, en una jornada caracterizada por una mayor demanda de empresas no residentes.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Según explicó Asvim Asencios, trader de divisas en Renta 4 SAB, durante la sesión la oferta provino principalmente de corporativos, mientras que la demanda estuvo liderada por agentes no residentes. El dólar registró un mínimo de S/3,347 y un máximo de S/3,371, con un volumen negociado de US$549 millones y un precio promedio de S/3,3563. Además, se registró el vencimiento de Swaps Cambiarios Venta por S/440 millones, lo que añadió presión al mercado.

El movimiento cambiario se dio en un contexto internacional más volátil. El oro retrocedió con fuerza al cierre de la semana anterior tras alcanzar máximos históricos, afectado por la toma de ganancias y la recuperación del dólar a nivel global. Mientras que la plata llegó a desplomándose más de 13% el último viernes, hasta la zona de US$ 100, reflejando la elevada volatilidad del complejo de metales preciosos tras el reciente rally.

El tipo de cambio volvió a moverse al alza en el mercado local y reavivó las expectativas sobre el comportamiento del dólar en un año marcado por el calendario electoral.

Un pico transitorio hacia mitad de año

Más allá del movimiento diario, la mirada del mercado está puesta en el panorama de los próximos meses. De acuerdo con el más reciente análisis del Departamento de Estudios de Renta 4, el dólar podría experimentar un periodo de mayor volatilidad durante el primer semestre de 2026 y alcanzar niveles cercanos a S/3,60 hacia julio, impulsado principalmente por el ruido político asociado al proceso electoral.

“El proceso electoral generará episodios de volatilidad cambiaria que podrían llevar al dólar a niveles de 3,60 a mitad de año. Sin embargo, se trataría de movimientos transitorios”, señaló David Lizama, Head of Fixed Income Research de Renta 4 Perú, quien subrayó que la presión no responde a un deterioro de los fundamentos macroeconómicos del país.

Superado el período electoral, el escenario cambiaría. Renta 4 proyecta que el tipo de cambio iniciaría una corrección hacia niveles cercanos a S/3,40 a diciembre de 2026, apoyado en una menor presión externa y en la fortaleza estructural de la economía peruana.

El tipo de cambio volvió a moverse al alza en el mercado local y reavivó las expectativas sobre el comportamiento del dólar en un año marcado por el calendario electoral. | Foto: Freepik / jcomp

Fundamentos sólidos y rol del BCR

El análisis coincide en que el Perú mantiene una de las macroeconomías más sólidas de la región. Inflación controlada dentro del rango meta del Banco Central de Reserva (BCR), bajo nivel de deuda pública, amplias reservas internacionales y una moneda históricamente poco volátil siguen siendo pilares que respaldan al sol.

A ello se suma un entorno externo favorable, impulsado por precios elevados del cobre y el oro, una balanza comercial positiva y mayores flujos de inversión público-privada. En este contexto, el BCR continúa desempeñando un rol clave como fuerza estabilizadora, utilizando instrumentos como swaps cambiarios e intervenciones en el mercado spot para contener la volatilidad.

El BBVA, en su análisis más reciente, coincide en que el escenario político sigue siendo fragmentado e incierto de cara a las elecciones de abril de este año, que además marcarán el retorno al sistema bicameral con la instalación del Senado. Sin embargo, destaca que, como ha ocurrido en episodios anteriores, el sol ha mostrado una resiliencia significativa incluso en contextos de alta incertidumbre política.

“El sol ha tenido un desempeño superior en los últimos dos años, alcanzando máximos de cinco años. Sus fundamentos macroeconómicos han sido respaldados por la mejora en los términos de intercambio y por la caída del precio del petróleo”, señala el reporte, aunque advierte que el BCRP busca evitar una apreciación excesiva de la moneda.

El tipo de cambio volvió a moverse al alza en el mercado local y reavivó las expectativas sobre el comportamiento del dólar en un año marcado por el calendario electoral.

¿Un piso para el dólar?

Desde Sura Investments, la lectura es distinta. Sus analistas prevén que el dólar mantendría una tendencia a la baja en el mediano plazo, influida por la expectativa de dos recortes de tasas en Estados Unidos y por el déficit fiscal estadounidense, que representa un riesgo relevante para la divisa.

En el plano local, este escenario se ve reforzado por un mayor flujo de dólares provenientes de las exportaciones mineras. Según Sura, estos factores han llevado al tipo de cambio a niveles no vistos desde 2020 y, aunque el BCR ha intervenido, el sol cuenta con fundamentos sólidos para mantenerse fuerte, con un posible piso en torno a S/3,20.

Pese a las diferencias en las proyecciones, los analistas coinciden en un punto: Este 2026 será un año de mayor volatilidad cambiaria. Por ello, tanto Renta 4 como BBVA recomiendan que empresas e inversionistas incorporen gradualmente estrategias de cobertura, antes de que se intensifique el proceso electoral que pondrá a prueba la resiliencia de la moneda.