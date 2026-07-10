De la Cruz grabó el audio "Bad Bunny, baby" y se lo envió a Benito en 2015 a petición del artista | Foto: EFE / Instagram / Composición EC
De la Cruz grabó el audio "Bad Bunny, baby" y se lo envió a Benito en 2015 a petición del artista | Foto: EFE / Instagram / Composición EC
Por Redacción EC

El Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que Carliz De La Cruz Hernández, expareja de Bad Bunny, tiene potestad para reclamar derechos de imagen y de autor por la utilización de su voz en la famosa frase “Bad Bunny, baby” en los temas de ‘Pa ti’ y ‘Dos Mil 16’.

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