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El productor compartirá escena con el juguete 'pizza con anteojos', cuya voz es prestada por Bad Bunny | Foto: Instagram (@bizarrap)
El productor compartirá escena con el juguete 'pizza con anteojos', cuya voz es prestada por Bad Bunny | Foto: Instagram (@bizarrap)
Por Agencia EFE

El productor y artista argentino Bizarrap se incorporará al elenco de voces en español de ‘Toy Story 5’, la próxima película de Disney y Pixar, donde interpretará a un nuevo personaje, uniéndose a Bad Bunny, como otra de las estrellas destacadas que forman parte del filme.

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