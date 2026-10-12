La actriz estadounidense Selma Blair, recordada por sus participaciones en “Legalmente rubia”, “Crueles intenciones” y “Hellboy”, enfrenta una investigación tras un incidente ocurrido a bordo de un avión comercial en el que dos auxiliares de vuelo resultaron heridos. La intérprete, de 54 años, fue detenida al aterrizar en Nueva York y trasladada a un hospital. Su representante aseguró que todo ocurrió mientras atravesaba una emergencia médica.

El episodio se registró la noche del domingo 11 de octubre, durante un vuelo de Delta Air Lines procedente de Los Ángeles con destino al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. Según informó la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, los agentes recibieron una alerta sobre una pasajera que presuntamente había mostrado un comportamiento agresivo contra miembros de la tripulación.

Al llegar la aeronave, alrededor de las 11 de la noche, las autoridades intervinieron y detuvieron a Blair. Dos auxiliares de vuelo reportaron lesiones y uno de ellos necesitó atención hospitalaria.

De acuerdo con información difundida por CBS News, miembros de la tripulación habrían tenido que sujetar a la actriz durante el trayecto. La cadena también tuvo acceso a una comunicación del piloto con los controladores aéreos, en la que solicitaba asistencia médica para atender a personas que presentaban heridas, entre ellas marcas de mordeduras y una hemorragia nasal.

Versión de su representante

Tras conocerse el incidente, el equipo de la actriz atribuyó su comportamiento a un problema de salud ocurrido durante el vuelo.

En declaraciones recogidas por Reuters, un representante explicó que Blair había experimentado una emergencia médica que habría desencadenado la conducta denunciada. También precisó que recibió atención inmediatamente después del aterrizaje y que se encontraba estable.

El FBI inició una investigación por los hechos ocurridos dentro de la aeronave. Según informó Associated Press, una fuente de las autoridades federales señaló que se había emitido una notificación por un cargo de agresión y que el caso sería tramitado ante un tribunal federal de infracciones leves en Brooklyn. Por el momento, no se había establecido una fecha para su comparecencia.

Delta Air Lines, por su parte, reiteró que mantiene una política de tolerancia cero frente a conductas violentas o ilegales que pongan en riesgo la seguridad de pasajeros y trabajadores.

Antecedente ocurrido en 2016

No es la primera vez que Selma Blair se ve involucrada en un incidente durante un viaje aéreo. En 2016, la actriz protagonizó un episodio en un vuelo entre Cancún y Los Ángeles, después de consumir alcohol junto con medicamentos.

En aquella ocasión, ofreció disculpas públicas y reconoció que la combinación de ambas sustancias había provocado una pérdida de conciencia y un comportamiento del que posteriormente se arrepintió.

La intérprete también ha hablado abiertamente de sus problemas de salud. En 2018 reveló que había sido diagnosticada con esclerosis múltiple, una enfermedad que afectó su movilidad y la llevó a reducir su actividad profesional. Desde entonces, se ha convertido en una defensora de los derechos de las personas con discapacidad.

En 2021, Blair anunció que su enfermedad se encontraba en remisión, después de someterse a tratamientos médicos. Su experiencia también quedó documentada en la producción “Introducing, Selma Blair”, que aborda los desafíos personales y físicos que enfrentó desde su diagnóstico.

Mientras continúa la investigación por lo sucedido en el vuelo, las autoridades deberán esclarecer las circunstancias del incidente y determinar las eventuales responsabilidades. Hasta el momento, la emergencia médica mencionada por su representante no ha sido detallada públicamente.