El episodio protagonizado por Selma Blair se registró la noche del domingo 11 de octubre, durante un vuelo de Delta Air Lines procedente de Los Ángeles con destino al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. (Foto: AP)
El episodio protagonizado por Selma Blair se registró la noche del domingo 11 de octubre, durante un vuelo de Delta Air Lines procedente de Los Ángeles con destino al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. (Foto: AP)
Por Redacción EC

La actriz estadounidense Selma Blair, recordada por sus participaciones en “Legalmente rubia”, “Crueles intenciones” y “Hellboy”, enfrenta una investigación tras un incidente ocurrido a bordo de un avión comercial en el que dos auxiliares de vuelo resultaron heridos. La intérprete, de 54 años, fue detenida al aterrizar en Nueva York y trasladada a un hospital. Su representante aseguró que todo ocurrió mientras atravesaba una emergencia médica.

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