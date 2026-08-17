Hayden Panettiere, recordada por sus papeles en “Héroes”, “Nashville” y la saga “Scream”, falleció el 16 de agosto. Algunos artistas expresaron su conmoción tras la noticia. (Foto: AFP)
Hayden Panettiere, recordada por sus papeles en “Héroes”, “Nashville” y la saga “Scream”, falleció el 16 de agosto. Algunos artistas expresaron su conmoción tras la noticia. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

El triste fallecimiento de Hayden Panettiere, a los 36 años, ha provocado una ola de mensajes de despedida de algunos artistas de Hollywood como Viola Davis, Selma Blair, Bethany Joy Lenz entre otros. Como se recuerda, la actriz estadounidense falleció el domingo 16 de agosto y, hasta el momento, las autoridades no han confirmado la causa de su muerte.

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