El triste fallecimiento de Hayden Panettiere, a los 36 años, ha provocado una ola de mensajes de despedida de algunos artistas de Hollywood como Viola Davis, Selma Blair, Bethany Joy Lenz entre otros. Como se recuerda, la actriz estadounidense falleció el domingo 16 de agosto y, hasta el momento, las autoridades no han confirmado la causa de su muerte.

Viola Davis fue una de las primeras en pronunciarse a través de sus redes sociales. La actriz recordó a Panettiere como una artista talentosa y una persona de gran sensibilidad. Ambas habían trabajado juntas en “Custody”, drama dirigido por James Lapine.

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“Qué talento tan increíble tenías... eras un ser excepcionalmente dotado. A Julius y a mí nos encantaba trabajar contigo; eras un alma antigua y sabia, con un corazón profundo. Ojalá el mundo hubiera tenido más tiempo contigo, porque sentía una enorme curiosidad por ver en quién te estabas convirtiendo... Descansa en paz, Hayden. Envío oraciones de sanación para tu familia, tu hija y todos los que te amaron. Que tu nombre siempre sea pronunciado”, escribió Viola Davis en su publicación de Instagram.

Por su parte, Selma Blair estrella de “Legalmente rubia”, comentó una publicación de Hayden Panettiere con profunda tristeza. “Te amo. No te vayas. No te vayas. Por favor. Por favor”, escribió.

Hayden Panettiere, recordada por sus papeles en “Héroes”, “Nashville” y la saga “Scream”, falleció el 16 de agosto. Algunos artistas expresaron su conmoción tras la noticia. (Foto: Instagram / @haydenpanettiere)

Bethany Joy Lenz también compartió su pesar ante una noticia que calificó de difícil de asimilar. La actriz, conocida por “One Tree Hill”, se encontraba entre las personalidades que habían seguido de cerca el proceso personal de Panettiere.

“Estoy aquí con la cabeza en mis manos y no sé qué más hacer aparte de orar por su alma, lo cual he hecho y continuaré haciendo. Estoy destrozada. Conocí a aquella pequeña rubia llena de energía. ¿Tenía nueve años? ¿Diez? Yo tenía dieciocho”, se lee en su publicación.

Hayden Panettiere, recordada por sus papeles en “Héroes”, “Nashville” y la saga “Scream”, falleció el 16 de agosto. Algunos artistas expresaron su conmoción tras la noticia. (Foto: Instagram / @msbethanyjoylenz)

Más breve fue el homenaje de Melissa Barrera, compañera de Hayden Panettiere en “Scream VI”, quien publicó en Instagram una imagen con fondo negro y un corazón roto junto al mensaje: “Descansa en paz, dulce Hayden”.

David Arquette, quien también compartió pantalla con Panettiere en la saga “Scream”, expresó igualmente su pesar y envió un mensaje de cariño a la actriz y a su familia. “Era un alma valiente y brillante”, escribió.

Jay Shetty, quien entrevistó recientemente a Hayden Panettiere en su pódcast On Purpose, también lamentó su muerte. “No puedo creerlo. Nuestra amistad acaba de comenzar y me conmovió mucho la conversación que tuvimos a principios de este año. Mi cariño y mis condolencias a su familia y fans”, escribió en una publicación de Variety.

Kelly Osbourne y JoJo también despidieron a Hayden Panettiere en Instagram. Osbourne la recordó como una amiga especial: “Mi corazón llora por alguien tan especial para este mundo y tan buena amiga para mí”, escribió. Por su parte, JoJo calificó su muerte como una noticia devastadora: “Es una noticia devastadora. Siento muchísimo su fallecimiento”.

Hayden Panettiere, recordada por sus papeles en “Héroes”, “Nashville” y la saga “Scream”, falleció el 16 de agosto. Algunos artistas expresaron su conmoción tras la noticia. (Foto: Instagram / @kellyosbourne)

Hayden Panettiere se catapultó a la fama gracias a “Héroes”, la serie de NBC en la que interpretó a ‘Claire Bennet’ entre 2006 y 2010. Su personaje, una animadora de instituto con capacidad de regenerarse, convirtió a la actriz en una de las figuras juveniles más reconocibles de la televisión de los años 2000.