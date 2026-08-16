La trigésima edición del Festival Internacional de Cine de Lima PUCP llegó a su fin con una ceremonia realizada en la Sala NOS PUCP. (Foto: Difusión)
La trigésima edición del Festival Internacional de Cine de Lima PUCP llegó a su fin con una ceremonia realizada en la Sala NOS PUCP. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La trigésima edición del Festival Internacional de Cine de Lima PUCP llegó a su fin con una ceremonia realizada en la Sala NOS PUCP. El encuentro cinematográfico, desarrollado del 6 al 15 de agosto, celebró tres décadas de trayectoria con una programación que reunió producciones nacionales e internacionales y diversas actividades vinculadas al séptimo arte.

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