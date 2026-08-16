La trigésima edición del Festival Internacional de Cine de Lima PUCP llegó a su fin con una ceremonia realizada en la Sala NOS PUCP. El encuentro cinematográfico, desarrollado del 6 al 15 de agosto, celebró tres décadas de trayectoria con una programación que reunió producciones nacionales e internacionales y diversas actividades vinculadas al séptimo arte.
La trigésima edición del Festival Internacional de Cine de Lima PUCP llegó a su fin con una ceremonia realizada en la Sala NOS PUCP. El encuentro cinematográfico, desarrollado del 6 al 15 de agosto, celebró tres décadas de trayectoria con una programación que reunió producciones nacionales e internacionales y diversas actividades vinculadas al séptimo arte.
En la ceremonia de clausura se anunciaron los títulos y artistas reconocidos por los diferentes jurados y por el público. Las categorías incluyeron las competencias Latinoamericana de Ficción, Latinoamericana Documental y Peruana,además de otros premios otorgados por instituciones vinculadas al cine.
Entre los principales reconocimientos destacó el de “Seis meses en el edificio rosa con azul”, producción coproducida por México, Brasil y Dinamarca. La cinta dirigida por Bruno Santamaría recibió el Premio del Jurado a la Mejor Película de la Competencia Latinoamericana de Ficción.
Competencia Latinoamérica Ficción
Premio del Jurado a la Mejor Película: Seis meses en el edificio rosa con azul | Dir. Bruno Santamaría Razo | México, Brasil, Dinamarca
Premio Especial del Jurado: La hija cóndor | Dir. Álvaro Olmos Torrico | Bolivia, Perú, Uruguay
Premio del Jurado a la Mejor Dirección: Hangar Rojo | Dir. Juan Pablo Sallato | Chile, Argentina, Italia
Premio del Jurado al Mejor Guion: Fernanda Tovar | Chicas tristes | Dir. Fernanda Tovar | México, Francia, España
Premio del Jurado a la Mejor Ópera Prima: La noche está marchándose ya | Dir. Ramiro Sonzini, Ezequiel Salinas | Argentina
Premio del Jurado a la Mejor Fotografía: Diego Pequeño, ACC | Hangar Rojo | Dir. Juan Pablo Sallato | Chile, Argentina, Italia
Mención honrosa del Jurado a la Mejor Fotografía: Nicolás Wong Díaz, CCR | La hija cóndor | Dir. Álvaro Olmos Torrico | Bolivia, Perú, Uruguay
Premio del Jurado a la Mejor Actriz: Rocío Guzmán y Darana Álvarez | Chicas tristes | Dir. Fernanda Tovar | México, Francia, España
Premio del Jurado al Mejor Actor: Nicolás Zárate | Hangar Rojo | Dir. Juan Pablo Sallato | Chile, Argentina, Italia
Competencia Latinoamérica Documental
Premio del Jurado al Mejor Documental: Relicto | Dir. Guillermo Quintero | Colombia, Francia
Jurado a la crítica internacional
Premio del Jurado de la Crítica Internacional a la Mejor Película: La noche está marchándose ya | Dir. Ramiro Sonzini, Ezequiel Salinas | Argentina
Premio del público
Premio del Público a la Mejor Película: Comparsa | Dir. Vickie Curtis, Doug Anderson | Guatemala, Estados Unidos
Competencia peruana
Premio del Jurado a la Mejor Película: Manuales de supervivencia | Dir. Luisa García Alva | Perú
Premio del Jurado a la Mejor Dirección: Aquella sombra desvanecía | Dir. Samuel Urbina | Perú
Premio Especial del Jurado: Ellas | Dir. Eduardo Mendoza de Echave | Perú
Premio comunidad PUCP
Premio a la Mejor Película Peruana de la Competencia: La anatomía de los caballos | Dir. Daniel Vidal Toche | Perú, España, Colombia, Francia
Premio a Mejor Película LGTBIQ+
Premio Spondylus a la Mejor Película con temática LGTBIQ+: Seis meses en el edificio rosa con azul | Dir. Bruno Santamaría Razo | México, Brasil, Dinamarca
Otro premios
Ministerio de Cultura
Premio a la Mejor Película Peruana: Manuales de supervivencia | Dir. Luisa García Alva | Perú
Asociación peruana de la prensa cinematográfica - APRECI
Premio APRECI a la Mejor Película de la Competencia Latinoamericana Ficción: Hangar Rojo | Dir. Juan Pablo Sallato | Chile, Argentina, Italia
APC SIGNIS Perú
Premio APC Signis Perú de la Competencia Latinoamericana Ficción: La noche está marchándose ya | Dir. Ramiro Sonzini, Ezequiel Salinas | Argentina
Organización internacional del trabajo - CINETRAB
Premio a la Mejor Película de la Competencia Latinoamericana Ficción: La noche está marchándose ya | Dir. Ezequiel Salinas, Ramiro Sonzini | Argentina
Premio a la Mejor Película de la Competencia Latinoamericana Documental: Calle Cuba | Dir. Vanessa Batista | Cuba, Chile, México
NUNA – Asociación de directoras de cine del Perú
Premio NUNA a la Mejor Directora Latinoamericana en competencia: Chicas tristes | Dir. Fernanda Tovar | México, Francia, España
Análisis de la obra maestra de Gabriel García Márquez que narra la historia de siete generaciones de la familia Buendía en el pueblo mítico de Macondo. La obra explora la soledad como condición existencial, la repetición de la historia y la conexión entre memoria, identidad y destino, mostrando cómo el olvido y la desconexión llevan al desaparecimiento de pueblos y familias.