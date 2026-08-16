La trigésima edición del Festival Internacional de Cine de Lima PUCP llegó a su fin con una ceremonia realizada en la Sala NOS PUCP. El encuentro cinematográfico, desarrollado del 6 al 15 de agosto, celebró tres décadas de trayectoria con una programación que reunió producciones nacionales e internacionales y diversas actividades vinculadas al séptimo arte.

En la ceremonia de clausura se anunciaron los títulos y artistas reconocidos por los diferentes jurados y por el público. Las categorías incluyeron las competencias Latinoamericana de Ficción, Latinoamericana Documental y Peruana, además de otros premios otorgados por instituciones vinculadas al cine.

Entre los principales reconocimientos destacó el de “Seis meses en el edificio rosa con azul”, producción coproducida por México, Brasil y Dinamarca. La cinta dirigida por Bruno Santamaría recibió el Premio del Jurado a la Mejor Película de la Competencia Latinoamericana de Ficción.

Bruno Santamaría recogió el galardón a Mejor Película Ficción con "Seis meses en el edificio rosa con azul". (Foto: Difusión)

Competencia Latinoamérica Ficción

Premio del Jurado a la Mejor Película: Seis meses en el edificio rosa con azul | Dir. Bruno Santamaría Razo | México, Brasil, Dinamarca

Seis meses en el edificio rosa con azul | Dir. Bruno Santamaría Razo | México, Brasil, Dinamarca Premio Especial del Jurado: La hija cóndor | Dir. Álvaro Olmos Torrico | Bolivia, Perú, Uruguay

La hija cóndor | Dir. Álvaro Olmos Torrico | Bolivia, Perú, Uruguay Premio del Jurado a la Mejor Dirección: Hangar Rojo | Dir. Juan Pablo Sallato | Chile, Argentina, Italia

Hangar Rojo | Dir. Juan Pablo Sallato | Chile, Argentina, Italia Premio del Jurado al Mejor Guion: Fernanda Tovar | Chicas tristes | Dir. Fernanda Tovar | México, Francia, España

Fernanda Tovar | Chicas tristes | Dir. Fernanda Tovar | México, Francia, España Premio del Jurado a la Mejor Ópera Prima: La noche está marchándose ya | Dir. Ramiro Sonzini, Ezequiel Salinas | Argentina

La noche está marchándose ya | Dir. Ramiro Sonzini, Ezequiel Salinas | Argentina Premio del Jurado a la Mejor Fotografía: Diego Pequeño, ACC | Hangar Rojo | Dir. Juan Pablo Sallato | Chile, Argentina, Italia

Diego Pequeño, ACC | Hangar Rojo | Dir. Juan Pablo Sallato | Chile, Argentina, Italia Mención honrosa del Jurado a la Mejor Fotografía: Nicolás Wong Díaz, CCR | La hija cóndor | Dir. Álvaro Olmos Torrico | Bolivia, Perú, Uruguay

Nicolás Wong Díaz, CCR | La hija cóndor | Dir. Álvaro Olmos Torrico | Bolivia, Perú, Uruguay Premio del Jurado a la Mejor Actriz: Rocío Guzmán y Darana Álvarez | Chicas tristes | Dir. Fernanda Tovar | México, Francia, España

Rocío Guzmán y Darana Álvarez | Chicas tristes | Dir. Fernanda Tovar | México, Francia, España Premio del Jurado al Mejor Actor: Nicolás Zárate | Hangar Rojo | Dir. Juan Pablo Sallato | Chile, Argentina, Italia

Competencia Latinoamérica Documental

Premio del Jurado al Mejor Documental: Relicto | Dir. Guillermo Quintero | Colombia, Francia

Jurado a la crítica internacional

Premio del Jurado de la Crítica Internacional a la Mejor Película: La noche está marchándose ya | Dir. Ramiro Sonzini, Ezequiel Salinas | Argentina

Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini recibieron el Premio del Jurado a la Mejor Ópera Prima. (Foto: Difusión)

Premio del público

Premio del Público a la Mejor Película: Comparsa | Dir. Vickie Curtis, Doug Anderson | Guatemala, Estados Unidos

Competencia peruana

Premio del Jurado a la Mejor Película: Manuales de supervivencia | Dir. Luisa García Alva | Perú

Manuales de supervivencia | Dir. Luisa García Alva | Perú Premio del Jurado a la Mejor Dirección: Aquella sombra desvanecía | Dir. Samuel Urbina | Perú

Aquella sombra desvanecía | Dir. Samuel Urbina | Perú Premio Especial del Jurado: Ellas | Dir. Eduardo Mendoza de Echave | Perú

Ganadores Premio Especial de Jurado- Elenco de ELLAS. (Foto: Difusión)

Premio comunidad PUCP

Premio a la Mejor Película Peruana de la Competencia: La anatomía de los caballos | Dir. Daniel Vidal Toche | Perú, España, Colombia, Francia

Premio a Mejor Película LGTBIQ+

Premio Spondylus a la Mejor Película con temática LGTBIQ+: Seis meses en el edificio rosa con azul | Dir. Bruno Santamaría Razo | México, Brasil, Dinamarca

Otro premios

Ministerio de Cultura

Premio a la Mejor Película Peruana: Manuales de supervivencia | Dir. Luisa García Alva | Perú

Asociación peruana de la prensa cinematográfica - APRECI

Premio APRECI a la Mejor Película de la Competencia Latinoamericana Ficción: Hangar Rojo | Dir. Juan Pablo Sallato | Chile, Argentina, Italia

La trigésima edición del Festival Internacional de Cine de Lima PUCP llegó a su fin con una ceremonia realizada en la Sala NOS PUCP. (Foto: Difusión)

APC SIGNIS Perú

Premio APC Signis Perú de la Competencia Latinoamericana Ficción: La noche está marchándose ya | Dir. Ramiro Sonzini, Ezequiel Salinas | Argentina

Organización internacional del trabajo - CINETRAB

Premio a la Mejor Película de la Competencia Latinoamericana Ficción: La noche está marchándose ya | Dir. Ezequiel Salinas, Ramiro Sonzini | Argentina

La noche está marchándose ya | Dir. Ezequiel Salinas, Ramiro Sonzini | Argentina Premio a la Mejor Película de la Competencia Latinoamericana Documental: Calle Cuba | Dir. Vanessa Batista | Cuba, Chile, México

NUNA – Asociación de directoras de cine del Perú

Premio NUNA a la Mejor Directora Latinoamericana en competencia: Chicas tristes | Dir. Fernanda Tovar | México, Francia, España