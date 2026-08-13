El ceviche llega a la gran pantalla. “Ceviche”, documental dirigido por Fernando Landavere, se estrena mañana como parte del 30 Festival Internacional de Cine de Lima PUCP, dentro de la sección Cine y Gastronomía, que explora los vínculos entre el cine y el universo culinario.

La película sigue al chef, empresario y creador de contenido Rodrigo Fernandini en un viaje por Chiclayo, Cusco, Lima y Manhattan para descubrir las historias, tradiciones y secretos que se esconden detrás de uno de los platos más representativos del Perú.

Más que un recorrido gastronómico, “Ceviche” propone explorar las distintas identidades que conviven alrededor de este plato. Sus diversas preparaciones, los territorios donde se cocina y las personas que mantienen vivas sus tradiciones permiten construir un relato sobre la memoria, la cultura y la identidad peruana contemporánea.

Bajo la dirección de Landavere, el documental transita entre mercados, cocinas y distintos escenarios gastronómicos para acercarse también a las historias personales detrás de cada plato. El ceviche se convierte así en el punto de partida para un recorrido que conecta territorios, generaciones y distintas maneras de entender la gastronomía peruana.

DATO

Puedes ver “Ceviche” en Cineplanet este sábado 15 de agosto a las 7:20 p.m.