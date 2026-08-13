El ceviche llega a la gran pantalla. “Ceviche”, documental dirigido por Fernando Landavere, se estrena mañana como parte del 30 Festival Internacional de Cine de Lima PUCP, dentro de la sección Cine y Gastronomía, que explora los vínculos entre el cine y el universo culinario.
El ceviche llega a la gran pantalla. “Ceviche”, documental dirigido por Fernando Landavere, se estrena mañana como parte del 30 Festival Internacional de Cine de Lima PUCP, dentro de la sección Cine y Gastronomía, que explora los vínculos entre el cine y el universo culinario.
La película sigue al chef, empresario y creador de contenido Rodrigo Fernandini en un viaje por Chiclayo, Cusco, Lima y Manhattan para descubrir las historias, tradiciones y secretos que se esconden detrás de uno de los platos más representativos del Perú.
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Más que un recorrido gastronómico, “Ceviche” propone explorar las distintas identidades que conviven alrededor de este plato. Sus diversas preparaciones, los territorios donde se cocina y las personas que mantienen vivas sus tradiciones permiten construir un relato sobre la memoria, la cultura y la identidad peruana contemporánea.
Bajo la dirección de Landavere, el documental transita entre mercados, cocinas y distintos escenarios gastronómicos para acercarse también a las historias personales detrás de cada plato. El ceviche se convierte así en el punto de partida para un recorrido que conecta territorios, generaciones y distintas maneras de entender la gastronomía peruana.
DATO
Puedes ver “Ceviche” en Cineplanet este sábado 15 de agosto a las 7:20 p.m.
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