/ CCPUCP
Por Redacción EC

El ceviche llega a la gran pantalla. “Ceviche”, documental dirigido por Fernando Landavere, se estrena mañana como parte del 30 Festival Internacional de Cine de Lima PUCP, dentro de la sección Cine y Gastronomía, que explora los vínculos entre el cine y el universo culinario.