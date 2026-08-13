Antes de convertirse en una leyenda de la música andina peruana, Flor Pucarina fue una niña migrante huancaína que llegó a Lima en busca de un mejor futuro. Su historia, atravesada por la música, la resistencia y la exclusión, llegará a los cines el 10 de septiembre con “Flor Pucarina, rebelde hasta los huesos”, película documental dirigida por Geraldine Zuasnabar Ravelo.

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Trailer oficial de “ Flor Pucarina, rebelde hasta los huesos ”

La película reconstruye la vida de Leonor Chávez Rojas, artista que, bajo el nombre de Flor Pucarina, conquistó los escenarios del Perú. Se consolidó como una de las máximas exponentes de la música andina durante su auge musical entre 1965 y 1980.

“Era recontra soberbia, vanidosa, exigente, pretenciosa”, explican en el documental. “No era una artista que se manoseaba. Si ella quería cantaba y, si no, no cantaba”, dice otra voz en la película.

Algunos testimonios del documental vienen de parte de Nilda Mucha, Guillermo Joo, Paulino Torres, Antonio Monge, Ruby Palomino, Ana Espejo, Aníbal Alanya, Juvenal Romero, Aníbal Ríos “Mensajero Chupaquino”, Sergio Castillo y Flor de la Oroya.

De acuerdo con el documental, su presencia desafió las imposiciones de una época y de un país que buscó silenciarla por ser mujer, andina y libre.

Más sobre el documental de Flor Pucarina

“Ayrampito”, el huaino más famoso de Flor Pucarina —se puede escuchar en YouTube— vendió casi un millón de copias. (Foto: Archivo/Difusión)

A través de material de archivo inédito, interpretaciones musicales y testimonios de personas que la conocieron, el filme propone un acercamiento a Flor Pucarina, a quien describen como una mujer adelantada a su tiempo que conectó con miles de migrantes andinos en la capital.

“La historia de Flor Pucarina atraviesa mi vida desde mucho antes de imaginar esta película. Crecí entre huaynos, mulizas, santiagos y huaylarsh. Mi madre dedicó su vida al canto y mi infancia transcurrió entre escenarios, fiestas patronales y comunidades donde la música andina no era únicamente una expresión artística, sino una forma de recordar, de encontrarnos y de habitar el mundo”, sostuvo la cineasta peruana Geraldine Zuasnabar Ravelo.

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Producida por Chola Contravisual, productora audiovisual comunitaria con base en Huancayo, Flor Pucarina, rebelde hasta los huesos fue ganadora del premio de producción del Ministerio de Cultura. El proyecto también tuvo presencia en el Festival de Cine de Lima y en encuentros de cine en Austria y Estados Unidos.