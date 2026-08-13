El documental "Flor Pucarina, rebelde hasta los huesos" presenta diferentes testimonios sobre la vida y obra musical de Leonor Chávez Rojas, la inolvidable “Faraona del Cantar Huanca”. (Foto: Chola Contravisual)
El documental "Flor Pucarina, rebelde hasta los huesos" presenta diferentes testimonios sobre la vida y obra musical de Leonor Chávez Rojas, la inolvidable “Faraona del Cantar Huanca”. (Foto: Chola Contravisual)
Por Redacción EC

Antes de convertirse en una leyenda de la música andina peruana, Flor Pucarina fue una niña migrante huancaína que llegó a Lima en busca de un mejor futuro. Su historia, atravesada por la música, la resistencia y la exclusión, llegará a los cines el 10 de septiembre con “Flor Pucarina, rebelde hasta los huesos”, película documental dirigida por Geraldine Zuasnabar Ravelo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.