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Resumen

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Ricardo Darín en escena de "Lo dejamos acá". (Foto. Netflix)
Ricardo Darín en escena de "Lo dejamos acá". (Foto. Netflix)
/ Alan Roskyn / Netflix
Por Juan Carlos Fangacio Arakaki

Ulises Verón (Ricardo Darín) es un reputado psicoanalista que está a puertas de recibir un premio a su trayectoria. El auditorio está lleno, el público lo recibe con aplausos, él se para en el estrado y saca de su bolsillo la hoja donde lleva escrito un discurso. Pero, para sorpresa de los asistentes, Verón afirma que en Argentina hay un exceso de psicoanalistas y que él considera que no están haciendo lo suficiente por su profesión. En ese tono autocrítico, decide no aceptar la condecoración y deja el trofeo sobre el podio.

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