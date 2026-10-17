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Resumen

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Hwang Jung-min, Hoyeon, Michael Fassbender y Alicia Vikander protagonizan una de las superproducciones surcoreanas más esperadas del año. La cinta de 160 minutos ya está en cines. (Foto: Imagem Films)
Hwang Jung-min, Hoyeon, Michael Fassbender y Alicia Vikander protagonizan una de las superproducciones surcoreanas más esperadas del año. La cinta de 160 minutos ya está en cines. (Foto: Imagem Films)
Por Juan Carlos Fangacio Arakaki

Entre los fundamentos del cine de horror, hay uno que señala que, más que aquello que vemos, lo que da realmente miedo es aquello que no vemos. Y aun así son muchas las películas que ceden a la tentación de mostrarlo todo, de reforzar lo obvio, de hacer evidente lo que debería ser sugerente. Las que optan por lo contrario siguen siendo una minoría, pero casi siempre lo hacen bien. Y es lo que propone “Hope: el primer impacto”, la cinta surcoreana ambientada en un puerto pesquero donde una presencia extraña y esquiva ha comenzado a hacer destrozos y acumular víctimas en el camino.

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