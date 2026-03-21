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Resumen

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“Man on the Run” relata una historia épica con imágenes inéditas. (Foto: Prime Video/ Difusión)
“Man on the Run” relata una historia épica con imágenes inéditas. (Foto: Prime Video/ Difusión)
Por Juan Carlos Fangacio Arakaki

Restringir una porción de la vida de un artista al marco exacto de una década puede parecer una decisión arbitraria, antojadiza, de calendario. Pero en el caso de Paul McCartney, esa fotografía es precisa y muy significativa. De 1970 a 1980, el músico vivió probablemente la etapa más agitada y cambiante de su existencia. Y eso es lo que retrata “Man on the Run” (traducido como “Un hombre a la fuga”), reciente documental dirigido por Morgan Neville.

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Tipo de trabajo:

RevisiónCrítica de un servicio, producto u obra creativa.