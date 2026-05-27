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Con Oswaldo Reynoso a la mesa: un creciente reconocimiento a su magisterio marcó los últimos años del escritor.
Con Oswaldo Reynoso a la mesa: un creciente reconocimiento a su magisterio marcó los últimos años del escritor.
/ Elias Alfageme
Por José Carlos Yrigoyen

De todas las definiciones que se han hecho de Oswaldo Reynoso, quizá la más precisa y contundente es la de José María Arguedas. Lo declaró “un narrador para un mundo nuevo”. Reynoso, quien dijo que siempre había sido un poeta que escribía en prosa, perfiló una realidad inédita en sus cuentos y novelas (la de una capital compuesta por suburbios tristes habitados por una rabiosa juventud marginal) a través de un lenguaje sensitivo que extraía belleza de la miseria y de la violencia. Siguió así los pasos de Jean Genet, una de sus referentes gravitantes. Era un lenguaje que no encubría, sino que desnudaba. Que desnudaba a una urbe cruel y degradada, pero también a sus adolescentes, inocentes y curtidos, siempre en búsqueda de sórdidos deslumbramientos. El ideal de Reynoso era un “chibolo limpio de barriada pobre”. La búsqueda de ese arquetipo lo obsesionó en sus últimos años, que no fueron reposados sino tan inquietos y curiosos como su juventud y madurez.

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