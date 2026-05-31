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Resumen

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La actriz lee una tarjeta de saludo de su entonces esposo Joe DiMaggio, recuperándose de una apendicectomía, en 1952.
La actriz lee una tarjeta de saludo de su entonces esposo Joe DiMaggio, recuperándose de una apendicectomía, en 1952.
Por José Carlos Yrigoyen

Marilyn Monroe era un sueño. Era un sueño de Sylvia Plath. En el diario de la poeta pelirroja se apunta un encuentro onírico, ocurrido en octubre de 1959, en el que Marilyn le hace la manicura, le promete una nueva vida floreciente y la invita a pasar Navidad con ella: tal era el influjo que a Plath le causaba su figura (fascinación compartida por su genial esposo Ted Hugues).

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