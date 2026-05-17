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José Carlos Yrigoyen reseña a Ulises Gutiérrez Llantoy.
José Carlos Yrigoyen reseña a Ulises Gutiérrez Llantoy.
Por José Carlos Yrigoyen

Si con “Ojos de pez abisal” (2011), el narrador huancavelicano Ulises Gutiérrez Llantoy nos ofrendó una de las novelas más convincentes acerca del conflicto armado interno y sobre la posibilidad del perdón más allá de las huellas indelebles del sufrimiento y la devastación, con “Cementerio de barcos” (2019) dio un salto enorme. Mediante una dicción pulida, despojada y furiosamente imaginativa, consiguió una brillante ficción ambientada en uno de los periodos más tristes y convulsos de la historia nacional: los años finales del primer gobierno de Alan García y los días iniciales del fujimorismo, protagonizados por un ‘shock’ económico pavoroso para quienes menos tenían. En dicha novela, además, nos presentó un personaje inolvidable, el inteligentísimo y talentoso ‘Gato’ Ccasani, un aspirante a poeta devorado por el tiempo y la convaleciente memoria de quienes lo conocieron.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.