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Resumen

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(Foto: Dante Piaggio)
(Foto: Dante Piaggio)
Por José Carlos Yrigoyen

Con el subtítulo de “antología negra”, el narrador y periodista Fernando Ampuero ha publicado “Seis cuentos perversos”, una selección de lo más representativo de su narrativa breve, enmarcada en el sórdido imaginario de una Lima que evoluciona entre sus noches delictuosas y los días acompañados por la miseria moral y la corrupción.

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