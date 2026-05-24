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La muestra se inauguró el pasado 18 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional de los Museos.
La muestra se inauguró el pasado 18 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional de los Museos.
Por Alejandro García de Diego

El Museo Nacional del Prado está presente en las calles de Lima. El pasaje Santa Rosa, cargado de historia y tradición, se convierte en una pinacoteca al aire libre, donde limeños y visitantes van a contemplar 38 cuidadas reproducciones de pinturas emblemáticas del museo.

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