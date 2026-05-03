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Nuevo libro presenta escritos inéditos de Jorge Eduardo Eielson.
Nuevo libro presenta escritos inéditos de Jorge Eduardo Eielson.
Por José Carlos Yrigoyen

Bien decía en sus diarios Ricardo Piglia que la crítica literaria era una de las formas de la autobiografía. “El derecho al ensueño: escritos inéditos de Jorge Eduardo Eielson”, libro editado por Carlos Castro, Cecilia Esparza y Mariana Rodríguez, confirma plenamente ese aserto. Sabemos que la poesía del autor de “Habitación en Roma” tiene un sustrato en las representaciones oníricas, en la adscripción a lo irreal, en la visión de una arcadia derruida. Pero los textos aquí reunidos, especialmente los de su período de juventud, nos demuestran que ese ensueño (que es al mismo tiempo un principio ético y estético, como señalan los autores) se prolongaba en su propia perspectiva del mundo, de la cultura, del arte y de los otros.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.