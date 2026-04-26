Resumen

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Diva de actividad eléctrica. Actriz extraordinaria, viajera, pintora, escultora, autora de libros y dramas, crítica de arte, domesticadora de tigres y experta en dar bofetadas. Aparentemente frágil, encantadora hipocondríaca, neurótica sin freno. Los primeros rumores de una posible visita al Perú de Sarah Bernhardt (cuyo nombre natural, Henriette-Rosine Bernardt, resulta más bello que su seudónimo), comenzaron a circular a fines de setiembre de 1886, cuando había iniciado una extensa gira por América. Muchos pensaron que en nuestra capital, que se recuperaba aún de la invasión chilena, sería imposible pagar los honorarios de la diva y su elenco de cuarenta personas.

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