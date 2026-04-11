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Resumen

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“Su fama como productor eclipsó sus logros como realizador, pero su mayor legado seguirán siendo las películas que dirigió: rápidas, económicas e imaginativas”.
“Su fama como productor eclipsó sus logros como realizador, pero su mayor legado seguirán siendo las películas que dirigió: rápidas, económicas e imaginativas”.
Por Claudio Cordero

Piedra angular del cine contracultural en Hollywood. Autor de un cuerpo eléctrico y fascinante de largometrajes. ‘Rey Midas’ del cine de explotación. Promotor de nuevos talentos que llegaron a conquistar la gran industria. Ganador de un Óscar honorario tardío, pero más que merecido. Hablamos, por supuesto, del gran Roger Corman, cineasta al que he admirado desde que vi “Frankenstein perdido en el tiempo” (1990), la última película que dirigió. No es necesariamente una de sus mejores obras, pero sí una creación lo suficientemente extraña y delirante como para capturar mi imaginación de cinéfilo en formación.

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