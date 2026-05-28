El próximo domingo 7 de junio, los ciudadanos del Perú acudirán a las urnas para participar en la segunda vuelta de las elecciones generales 2026, una jornada decisiva que permitirá elegir al próximo presidente de la República. Es por ello, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recordó a la población la importancia de verificar con anticipación su local y mesa de votación mediante la plataforma oficial del organismo, con el fin de evitar contratiempos durante el proceso electoral. Además, aclaró que, pese a que numerosos ciudadanos actualizaron su dirección en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en los últimos meses, el padrón electoral vigente fue cerrado antes de la primera vuelta, por lo que algunos electores podrían mantener el mismo lugar de sufragio asignado anteriormente. Por otro lado, la legislación peruana contempla multas económicas para quienes no cumplan con acudir a votar y con diversas restricciones administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones electorales.

Conoce tu lugar de votación para que no complicarse el día del sufragio de la segunda vuelta de las elecciones 2026

La ONPE informó que los ciudadanos deberán acudir al mismo local donde sufragaron durante la primera vuelta realizada el 12 y 13 de abril, ya que no se efectuaron cambios en los centros de votación tras el cierre oficial del padrón electoral en 2025. La medida busca mantener el orden y la transparencia del proceso en medio de la expectativa política generada por la segunda vuelta presidencial. Asimismo, el organismo electoral precisó que la cédula de sufragio para esta etapa será distinta a la utilizada anteriormente, debido a que solo incluirá dos opciones correspondientes a los candidatos que obtuvieron la mayor votación en la primera ronda. Por ello, la boleta tendrá un formato más reducido y con información simplificada. La ONPE también exhortó a la ciudadanía a presentarse con anticipación en sus respectivos locales portando únicamente el Documento Nacional de Identidad (DNI), requisito indispensable para ejercer el derecho al voto.

¿Cómo se organizará a todos los votantes el día de las elecciones y quiénes podrían recibir sanciones de no ir a votar?

Las personas con discapacidad, adultos mayores y embarazadas contarán con atención preferente y acceso prioritario en los locales de votación. El organismo electoral recomendó a estos grupos acercarse en horarios de menor afluencia para evitar esperas innecesarias. La ONPE recordó que la jornada se desarrollará entre las 07:00 y las 17:00 horas, y solicitó puntualidad a los miembros de mesa, quienes deberán instalar las mesas a las 06:00. La institución advirtió que quienes no asistan el día de la elección deberán asumir las consecuencias legales y económicas estipuladas en la normativa vigente. Para quienes no puedan acudir por razones justificadas, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) mantiene habilitado un procedimiento de dispensa especial, que requiere la presentación de pruebas documentales en los plazos establecidos.

¿Cuáles son las consecuencias para las personas que no van a votar o falten a sus obligaciones como miembro de mesa?

Las personas que acumulen multas por no votar o por ausentarse como miembros de mesa no podrán realizar trámites notariales, inscripciones civiles, ni acceder a licencias de conducir o pasaportes. Además, enfrentarán impedimentos para postular a cargos públicos y para acceder a programas sociales del Estado. El JNE puede iniciar procedimientos de cobranza coactiva, con la posibilidad de embargar cuentas bancarias si la deuda persiste. Para evitar estas sanciones, se debe regularizar los pagos a través de la plataforma Págalo.pe, en agencias del Banco de la Nación o directamente en las oficinas del JNE. El organismo electoral aclara que las sanciones administrativas solo se eliminan después de cancelar el monto total adeudado. La multa varía según la clasificación socioeconómica del distrito de residencia. En distritos considerados no pobres, el monto asciende a S/92; para zonas catalogadas como pobres no extremos, la sanción es de S/46; en áreas de pobreza extrema, la penalidad es de S/23. Quienes fueron seleccionados como miembros de mesa y no cumplan esa función enfrentarán una multa adicional de S/230.