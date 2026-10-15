Si tu Documento Nacional de Identidad (DNI) ha vencido, no es necesario que te expongas a largas filas ni salgas de casa para renovarlo. Hoy en día, existen alternativas que permiten gestionar la actualización del documento de manera cómoda y rápida desde tu hogar. Para el DNI azul, el requisito principal es tener al menos 17 años, mientras que para el DNI electrónico se requiere ser mayor de 18 años. Además, es importante contar con información personal actualizada y fotografías recientes que cumplan con los estándares oficiales. En esta nota te explicamos si se puede o no realizar la renovación de del DNI para un menor de edad a través de la plataforma web, cuáles son los documentos que necesitarás y los tiempos aproximados de entrega para que puedas planificar tu trámite sin contratiempos. Con estos procedimientos digitales, el proceso se vuelve mucho más sencillo y seguro para todos los peruanos.

¿Se puede renovar el DNI de un menor de edad vía web? Esto dice el Reniec

No es posible, este trámite se hace solo de forma presencial ya que los menores de edad cambian de apariencia física de forma constante y por ello es necesario validar su identidad en una oficina del Reniec. Estos son los requisitos:

● Pago de S/ 16.00 con el código 00647. Costo válido hasta el 31 de diciembre del 2026.Puedes pagar en: Nuevo canal de pago: Yape – Agente BCP

Genera tu ticket en https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/, selecciona el código correspondiente. Luego ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticket.

También puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe

Ingresa a págalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente.

Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

● La fotografía (captura en vivo) es gratuita a partir de los 7 años en nuestros centros de atención del Reniec.Solo en caso que la agencia o punto de atención no cuente con dicho servicio, debes presentar tu foto impresa, tamaño pasaporte, a color , en fondo blanco, no porosa, sin marco, de frente, sin lentes, sin retoques, sin sonreír, con el rostro y las orejas descubiertas y sin prendas en la cabeza, salvo religiosas.

● En este trámite puedes actualizar el domicilio (recibo de servicio público, no mayor a 6 meses de antigüedad) y otros datos presentando el debido sustento.

● Es necesaria la presencia de uno de los padres con el menor.

¿Por qué es necesario que los niños tengan DNI?

Porque cuando los menores de edad están identificados de forma correcta, podrán:

Acceder a los servicios de salud, educación y programas sociales.

Tener libre desplazamiento dentro y fuera del país

Evitar la trata de menores y secuestros.

El DNI de menores se emite hasta los 16 años y conserva el mismo número en el DNI de mayor.

¿Quién puede recoger el DNI de un menor?

En caso de que el declarante no pueda hacerlo, un familiar directo (hermanos mayores de edad, tíos o abuelos) puede recogerlo con el ticket del trámite y una carta poder con los datos, la huella dactilar del índice derecho y firma legible del declarante.