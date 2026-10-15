Por Redacción EC

Si tu Documento Nacional de Identidad (DNI) ha vencido, no es necesario que te expongas a largas filas ni salgas de casa para renovarlo. Hoy en día, existen alternativas que permiten gestionar la actualización del documento de manera cómoda y rápida desde tu hogar. Para el DNI azul, el requisito principal es tener al menos 17 años, mientras que para el DNI electrónico se requiere ser mayor de 18 años. Además, es importante contar con información personal actualizada y fotografías recientes que cumplan con los estándares oficiales. En esta nota te explicamos si se puede o no realizar la renovación de del DNI para un menor de edad a través de la plataforma web, cuáles son los documentos que necesitarás y los tiempos aproximados de entrega para que puedas planificar tu trámite sin contratiempos. Con estos procedimientos digitales, el proceso se vuelve mucho más sencillo y seguro para todos los peruanos.