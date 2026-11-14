Recibir el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) es un derecho de miles de trabajadores del sector privado en el Perú, pero ¿qué sucede si la empresa entrega menos dinero del que realmente corresponde? Esta situación puede traer consecuencias para los empleadores, ya que la normativa laboral establece sanciones para quienes no cumplen con pagar este beneficio de manera completa y dentro del plazo previsto. Según la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), las multas pueden llegar hasta los S/143.660, dependiendo de las características de la empresa y del número de trabajadores afectados. A continuación, te contamos cuáles son los errores que pueden ocasionar estas sanciones, quiénes tienen derecho a la CTS y cómo puedes calcular el monto que debes recibir.

¿CUÁNTO DEBE PAGAR UNA EMPRESA POR DEPOSITAR MENOS CTS?

La Sunafil considera una infracción grave que los empleadores no cumplan con entregar la CTS completa y dentro del periodo establecido. Esta falta puede ocasionar sanciones que van desde los S/2.475 hasta los S/143.660, de acuerdo con el tamaño de la compañía y el número de trabajadores afectados.

Por ello, las empresas deben verificar que el dinero depositado corresponda al beneficio que realmente le pertenece a cada empleado. Además, no basta con realizar el abono dentro del plazo, ya que también se considera una falta grave efectuarlo en una entidad financiera diferente a la que el trabajador comunicó previamente a su empleador, según informa Infobae.

¿QUÉ ERRORES PUEDEN PROVOCAR UN CÁLCULO INCORRECTO DE LA CTS?

Determinar cuánto corresponde pagar requiere revisar diferentes aspectos de la relación laboral. Jimmy Huatuco, líder de Implementaciones de Buk Perú, explicó que no es suficiente considerar el sueldo básico para establecer el monto.

“Uno de los principales desafíos para las áreas de Recursos Humanos es asegurar que cada trabajador tenga una remuneración computable correctamente determinada”, indicó Huatuco.

Entre los errores que pueden generar diferencias en el depósito destacan los siguientes:

Excluir pagos adicionales: las comisiones, horas extras y otras remuneraciones variables deben considerarse cuando cumplen los requisitos establecidos por la normativa. Ignorar los aumentos salariales: cualquier modificación en el sueldo durante el semestre debe revisarse para establecer correctamente la remuneración computable. Contabilizar mal el tiempo trabajado: los periodos incompletos, las nuevas incorporaciones y las ausencias necesitan evaluarse según las disposiciones correspondientes. Utilizar registros antiguos: no actualizar la información sobre asistencia, contratos y pagos puede ocasionar errores al calcular los beneficios laborales.

¿QUÉ TRABAJADORES TIENEN DERECHO A RECIBIR LA CTS?

Este beneficio corresponde a los empleados que pertenecen al régimen laboral general de la actividad privada y cumplen una jornada promedio de al menos cuatro horas diarias.

Por tanto, no todos los trabajadores reciben este dinero. Entre quienes están excluidos figuran:

Empleados que reciben el 30% o más de las tarifas que paga el público por los servicios.

Trabajadores part time cuya jornada promedio sea menor de cuatro horas diarias.

Personas con convenios de Remuneración Integral Anual (RIA) que ya incorporan la CTS.

Trabajadores de microempresas inscritas y acreditadas en el Remype.

Asimismo, quienes pertenecen a sectores especiales, como construcción civil, pesca y actividad portuaria, cuentan con disposiciones particulares para este beneficio.

¿CÓMO PUEDES CALCULAR CUÁNTO TE CORRESPONDE DE CTS?

Los trabajadores pueden utilizar la Calculadora Laboral de Sunafil para obtener una estimación de su beneficio. Para ingresar, deben seguir estos pasos:

Acceder a www.gob.pe/sunafil. Buscar la sección “Enlaces de interés”. Seleccionar “Calculadora Laboral”. Ingresar el DNI y el RUC de la empresa donde trabajan o trabajaron. Elegir la opción “Calcula tu CTS” y completar los datos solicitados.

Es recomendable tener las boletas de pago a la mano, pues el sistema puede solicitar información adicional, como las horas extras realizadas durante el periodo evaluado.

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