¿Tu empresa te depositó menos CTS? Podría recibir una multa de hasta S/143 mil | Foto: Andina
¿Tu empresa te depositó menos CTS? Podría recibir una multa de hasta S/143 mil | Foto: Andina
Por Redacción EC

Recibir el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) es un derecho de miles de trabajadores del sector privado en el Perú, pero ¿qué sucede si la empresa entrega menos dinero del que realmente corresponde? Esta situación puede traer consecuencias para los empleadores, ya que la normativa laboral establece sanciones para quienes no cumplen con pagar este beneficio de manera completa y dentro del plazo previsto. Según la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), las multas pueden llegar hasta los S/143.660, dependiendo de las características de la empresa y del número de trabajadores afectados. A continuación, te contamos cuáles son los errores que pueden ocasionar estas sanciones, quiénes tienen derecho a la CTS y cómo puedes calcular el monto que debes recibir.

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