En los vuelos de larga distancia, un asiento amplio ya no basta para garantizar una experiencia premium. Quienes viajan durante varias horas también buscan privacidad, descanso y servicios que les permitan trabajar o relajarse a su propio ritmo. Ante estas expectativas, las aerolíneas están redefiniendo el lujo a bordo: el objetivo es que el trayecto resulte tan satisfactorio como el destino. Delta Air Lines presenta algunas señales de este cambio a través de Delta One, su propuesta para pasajeros premium, que incorpora novedades en las cabinas, la gastronomía y la conectividad. Además, prepara una renovación de sus aviones y de los espacios disponibles antes del embarque. Descubre qué comodidades formarán parte de esta nueva experiencia y cómo cambiará la manera de viajar en primera clase.

¿CÓMO SERÁ LA PRIMERA CLASE DEL FUTURO PARA DESCANSAR SIN INTERRUPCIONES?

La privacidad será una de las principales apuestas de Delta One. La compañía anunció nuevas suites para sus Airbus A350-1000 y puertas que separarán los espacios individuales en los Airbus A330-200 y A330-300. Con estas mejoras, cada viajero tendrá un entorno más reservado para dormir, trabajar o entretenerse durante el trayecto.

El descanso también tendrá mejores condiciones. Los asientos podrán reclinarse por completo hasta convertirse en camas de 180 grados, una característica útil en rutas de muchas horas. La aerolínea añadirá edredones, almohadas y ropa de cama de Missoni. Asimismo, entregará kits de amenidades con productos de cuidado personal de Grown Alchemist para hacer más agradable la permanencia a bordo, según informa La República.

¿QUÉ NOVEDADES HABRÁ EN LA GASTRONOMÍA Y EL ENTRETENIMIENTO A BORDO?

La propuesta gastronómica buscará que cada comida sea parte de la experiencia de vuelo. Delta ofrece platos diseñados por chefs y una carta de vinos desarrollada junto a Andrea Robinson, Master Sommelier. Los menús incorporan sabores regionales y bebidas premium, además de alternativas que consideran las preferencias y los horarios de los pasajeros.

La tecnología también tendrá un papel importante. Entre las mejoras previstas figuran pantallas de entretenimiento más grandes, conexión Bluetooth, puertos USB-C, tomas de corriente universales y acceso gratuito a Wi-Fi. Así, los viajeros podrán disfrutar de contenidos, trabajar o mantenerse comunicados durante el trayecto.

Avión de lujo. | Foto referencial: Magnific

¿CÓMO SE TRANSFORMARÁ EL SERVICIO ANTES DE SUBIR AL AVIÓN?

La renovación no se limitará a las cabinas. Delta anunció una inversión superior a los mil millones de dólares para actualizar su flota, con la modernización de los interiores de más de 800 aeronaves durante los próximos años. El proyecto también contempla áreas exclusivas para realizar el check-in y pasar los controles de seguridad antes del embarque.

La compañía continúa ampliando su red de salas prémium en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Boston y Seattle. Estos espacios permiten esperar, descansar y acceder a propuestas gastronómicas antes de abordar.

Las medidas reflejan una nueva forma de entender los viajes premium. La experiencia no dependerá solo de las comodidades durante el vuelo, sino también de la atención que recibe el pasajero en el aeropuerto. El objetivo es reunir descanso, privacidad, conectividad y hospitalidad para que el tiempo de traslado resulte más provechoso.

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