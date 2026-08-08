Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el Perú recibió cerca de 4,15 millones de visitantes internacionales y registró 3,74 millones de viajes al extranjero en 2025. En tanto, entre enero y mayo de 2026, llegaron 1,37 millones de turistas, un 0,6 % más que el año pasado. Los principales motivos de viaje fueron turismo, vacaciones, visitas, negocios y trabajo, con Chile y Estados Unidos entre los principales mercados de origen. Sin embargo, no cumplir con determinadas disposiciones establecidas por las autoridades locales podría impedir el ingreso tanto de ciudadanos peruanos como de visitantes extranjeros, lo que podría afectar sus planes de viaje. Frente a ello, Migraciones informó sobre los requisitos migratorios que deben cumplir los viajeros para evitar molestias e inconvenientes durante el control de pasaportes. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS MIGRATORIOS PARA INGRESAR AL PERÚ?

En algunas ocasiones, la emoción por viajar puede hacer que los pasajeros olviden ciertos artículos y recién se percaten de ello al llegar al aeropuerto. Entre los principales inconvenientes se encuentra no llevar documentos indispensables, como el pasaporte o documento de identidad, lo cual genera más de un dolor de cabeza. Sin embargo, ese no sería el único inconveniente, pues otro de los motivos que podría impedir a los ciudadanos peruanos o extranjeros ingresar al país o abordar un vuelo es contar con documentos migratorios vencidos, situación que puede ser detectada durante las etapas de check-in, preembarque o control migratorio.

Asimismo, contar con un pasaporte vigente no necesariamente garantiza por sí solo el ingreso o la salida del Perú, pues los viajeros deben cumplir con otros requerimientos establecidos por las autoridades nacionales. Es decir, en aeropuertos y puntos fronterizos se realizan controles biométricos, documentales y migratorios a los pasajeros, con el respaldo de sistemas digitales, conforme comparte Infobae. “Si el documento está vencido, las aerolíneas o Migraciones pueden rechazar el embarque o impedir el ingreso según el destino y la nacionalidad del pasajero”, indica el texto.

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DEL PASAPORTE ELECTRÓNICO?

A continuación, te presentamos las particularidades que tiene el nuevo pasaporte electrónico con vigencia de 10 años en el Perú: