Por Redacción EC

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el Perú recibió cerca de 4,15 millones de visitantes internacionales y registró 3,74 millones de viajes al extranjero en 2025. En tanto, entre enero y mayo de 2026, llegaron 1,37 millones de turistas, un 0,6 % más que el año pasado. Los principales motivos de viaje fueron turismo, vacaciones, visitas, negocios y trabajo, con Chile y Estados Unidos entre los principales mercados de origen. Sin embargo, no cumplir con determinadas disposiciones establecidas por las autoridades locales podría impedir el ingreso tanto de ciudadanos peruanos como de visitantes extranjeros, lo que podría afectar sus planes de viaje. Frente a ello, Migraciones informó sobre los requisitos migratorios que deben cumplir los viajeros para evitar molestias e inconvenientes durante el control de pasaportes. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.