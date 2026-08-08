Actualmente, muchos peruanos forman parte del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y reciben mensualmente los beneficios otorgados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Entre las funciones de dicha entidad pública es administrar los aportes de los trabajadores con el fin de que, al cumplir los requisitos de edad y años de contribución, puedan acceder a una pensión de jubilación, invalidez, viudez, orfandad o ascendencia. En ese contexto, uno de los beneficios que reciben los adultos mayores al cumplir los 80 años es el acceso automático a la Bonificación por Edad Avanzada (BEA), un monto adicional que se incorpora a su pensión mensual. Sin embargo, no todos los jubilados reciben este esperado beneficio, pese a que su otorgamiento no requiere realizar ningún trámite adicional. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUIÉNES SON LOS JUBILADOS DE LA ONP QUE RECIBEN LA BEA?

A través de la plataforma del Estado peruano se anunció que los jubilados del Decreto Ley 19990 reciben automáticamente y sin ningún trámite, al cumplir 80 años, la Bonificación por Edad Avanzada (BEA). Este esperado beneficio representa el 25 % del monto que recibían al alcanzar esa edad y se verá reflejada en la pensión mensual. No obstante, este no corresponde a quienes reciben pensiones de viudez, orfandad o ascendencia. Por lo tanto, a partir del 10 de agosto de 2026, un total de 145 318 pensionistas recibirán esta bonificación en el país. Es decir, 133 370 pertenecen al régimen regular, mientras que 11 948 corresponden al régimen de pensión proporcional, según sus respectivos años de aportes. Esto se mostrará en su boleta de pago como “BONIF POR EDAD AVANZADA”, conforme comparte Infobae.

MEF APRUEBA RESPALDO ECONÓMICO PARA BONO DE RECONOCIMIENTO Y BONO COMPLEMENTARIO DE LA ONP 2026

A través del Decreto Supremo n.° 136-2026-EF, publicado en el diario El Peruano, se estableció que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó la garantía del Gobierno para la emisión de Bonos de Reconocimiento y Bonos Complementarios de la Oficina de Normalización Previsional por un monto de hasta S/42 millones durante el año 2026. Este beneficio está dirigido exclusivamente a los afiliados que migraron de la ONP a una AFP, con el objetivo de reconocer y preservar el valor de los aportes efectuados al sistema público, incorporándolos a su fondo de jubilación en el Sistema Privado de Pensiones.

Así, para acceder al bono, se debe presentar una solicitud ante el sistema privado correspondiente, que la remitirá a la ONP para su evaluación. El beneficio se hace efectivo al alcanzar la edad de jubilación o, en casos de invalidez o fallecimiento, dentro de los plazos establecidos por la normativa. En tanto, el otro beneficio son para los afiliados que cumplen los requisitos dictaminados por ley, entre ellos quienes desempeñaron actividades consideradas de alto riesgo. Finalmente, la norma señala que la ONP financiará este año el pago de estos bonos con cargo a su presupuesto institucional, conforme comparte RPP.