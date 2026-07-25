La Superintendencia Nacional de Migraciones inició la entrega del nuevo carné de extranjería electrónico mediante un plan piloto que busca fortalecer la seguridad de este documento y modernizar el proceso de identificación de ciudadanos extranjeros en el país. En esta primera etapa, la medida está dirigida exclusivamente a menores de edad y se aplicará en puntos de atención específicos previamente autorizados por la entidad. El nuevo documento incorpora tecnología similar a la utilizada en los pasaportes electrónicos y promete ofrecer mayores garantías frente a posibles falsificaciones, además de agilizar distintos procedimientos migratorios. Descubre quiénes pueden acceder al nuevo carné, cuáles son los pasos para solicitarlo, cuánto cuesta el trámite y qué beneficios ofrece esta nueva versión del documento.

¿CÓMO PUEDES OBTENER EL NUEVO CARNÉ ELECTRÓNICO DE EXTRANJERÍA?

Para acceder al nuevo carné electrónico, los padres o representantes del menor extranjero deberán realizar el procedimiento en una de las sedes habilitadas por Migraciones. El proceso contempla los siguientes pasos:

Acudir a la Agencia de Atención al Ciudadano de Surco, ubicada en el Jockey Plaza, o al MAC Lima Sur, en Open Plaza Atocongo. Presentar la partida de nacimiento del menor extranjero. Realizar el pago correspondiente en los medios autorizados. Completar el registro de datos personales y biométricos durante el proceso de enrolamiento. Esperar la emisión del documento, cuya entrega está prevista en un plazo aproximado de dos meses.

Migraciones precisó que el carné tendrá una vigencia de hasta un año durante esta etapa del proyecto.

¿CUÁNTO CUESTA EL TRÁMITE Y DÓNDE SE PUEDE PAGAR?

Migraciones informó que la implementación del carné electrónico no modifica las tarifas actualmente vigentes para los diferentes procedimientos migratorios. Entre los principales costos figuran:

Inscripción en el Registro Central de Extranjería por primera vez: S/49.90

Emisión o prórroga del carné para residentes: S/24.00

Prórroga o cambio de calidad especial residente: S/40.60

Renovación del carné por vencimiento: S/22.10

Cambio de calidad migratoria general: S/161.40

Los pagos podrán realizarse mediante Yape, POS, la plataforma Págalo.pe o en las oficinas del Banco de la Nación.

(Foto: Migraciones)

¿QUÉ NOVEDADES INCORPORA EL NUEVO DOCUMENTO ELECTRÓNICO?

La principal diferencia frente al modelo actual es la incorporación de un chip de alta seguridad donde se almacenan los datos personales y biométricos del titular. Además, el documento incluye nuevas cintas de seguridad y otros mecanismos de protección diseñados para dificultar cualquier intento de falsificación.

Según explicó el superintendente nacional de Migraciones, Juan Alvarado Gómez, los equipos utilizados para producir estos carnés cuentan con tecnología especializada que cumple estándares de seguridad más exigentes. Gracias a estas características, se espera reforzar la autenticidad del documento y mejorar los procesos de identificación.

¿QUIÉNES PODRÁN ACCEDER A ESTE NUEVO CARNÉ Y QUÉ BENEFICIOS OFRECE?

Durante el plan piloto, el documento electrónico estará disponible únicamente para niños, niñas y adolescentes extranjeros, mientras que los adultos continuarán utilizando el carné vigente hasta que la implementación se amplíe.

Migraciones destacó que este documento permitirá a los menores acceder a servicios como educación y atención en salud durante su periodo de vigencia. Asimismo, indicó que el registro facilitará la regularización migratoria de los padres, favoreciendo su incorporación al sistema formal y ampliando sus posibilidades de acceder a empleos con los derechos y beneficios establecidos por la legislación peruana, según informa Infobae.