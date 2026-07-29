El pago de beneficios laborales en el sector público peruano atraviesa un momento de mucha atención y expectativa. Entre las dudas más frecuentes de los empleados estatales se encuentra la incertidumbre sobre cuándo se terminará de abonar el beneficio correspondiente a Fiestas Patrias. Si bien algunas instituciones públicas ya cumplieron con realizar los depósitos iniciales, miles de servidores bajo este régimen continúan a la espera de ver reflejado el dinero en sus cuentas bancarias, generando múltiples interrogantes sobre los plazos definitivos. Aquí te contamos cuándo se terminará el pago de gratificaciones CAS en julio 2026.

¿Cuándo se terminará de pagar la gratificación CAS de julio 2026?

Aunque diversas entidades del Estado ya ejecutaron los depósitos de la gratificación de julio para el personal contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057 (CAS), el 100% de las entidades estatales completarán estos abonos a través de planillas complementarias recién durante el mes de agosto de 2026.

Este retraso y fraccionamiento en los pagos coincide directamente con la transición gubernamental y el cambio de gestión en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La llegada del nuevo ministro Elmer Cuba, bajo la administración de la presidenta Keiko Fujimori, trae consigo el desafío de ordenar las cuentas fiscales y gestionar los compromisos heredados del Congreso y la administración saliente de José María Balcázar.

¿Cómo se calcula la gratificación para los trabajadores CAS en 2026?

El cálculo de este beneficio está determinado estrictamente por la Ley N° 32563 y el decreto supremo emitido por el MEF, el cual establece la “gradualidad” en la entrega del dinero. Los puntos clave para entender el monto recibido son los siguientes:

Porcentaje de gradualidad: Para este periodo de julio y diciembre de 2026, el monto obligatorio corresponde únicamente al 10% de la remuneración computable. Este porcentaje irá incrementándose de manera progresiva año tras año hasta alcanzar el 100% en el año 2030, equiparándose al régimen privado.

Para este periodo de julio y diciembre de 2026, el monto obligatorio corresponde únicamente al de la remuneración computable. Este porcentaje irá incrementándose de manera progresiva año tras año hasta alcanzar el 100% en el año 2030, equiparándose al régimen privado. Meses considerados: La normativa estipula que solo se contabilizan los meses completos de servicios efectivamente prestados desde la entrada en vigencia de la Ley N° 32563 (ocurrida el 24 de marzo de 2026). Por lo tanto, para este semestre solo se consideran abril, mayo y junio, lo que equivale a la mitad del periodo habitual.

La normativa estipula que solo se contabilizan los meses completos de servicios efectivamente prestados desde la entrada en vigencia de la Ley N° 32563 (ocurrida el 24 de marzo de 2026). Por lo tanto, para este semestre solo se consideran abril, mayo y junio, lo que equivale a la mitad del periodo habitual. Monto mínimo y máximo: Debido a la aplicación del porcentaje del 10% sobre tres meses de trabajo, el aguinaldo mínimo asegurado será de S/300. Para percibir una suma mayor en este mes, el trabajador necesitaría contar con una remuneración que supere los S/6.000 mensuales.

Entidades públicas que ya cumplieron con el pago

Hasta la fecha, algunas instituciones del Estado se han pronunciado formalmente y han hecho efectivo el desembolso a favor de su personal. Entre las principales destacan la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), las cuales acataron puntualmente lo dispuesto por el MEF abonando el porcentaje correspondiente al 10%.

No obstante, el panorama macroeconómico sigue siendo complejo. Mientras los gremios sindicales presionan para que se cumpla con la totalidad de los derechos laborales adquiridos, sectores técnicos como el Consejo Fiscal han solicitado evaluar la inconstitucionalidad de las leyes que otorgan gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a los trabajadores CAS, argumentando un posible impacto negativo en la sostenibilidad fiscal del país.

En conclusión, los trabajadores bajo el régimen CAS que aún no han recibido el íntegro de su beneficio deberán esperar hasta las planillas complementarias de agosto de 2026 para ver regularizada su situación. Con el nuevo equipo económico liderado por Elmer Cuba al frente del MEF, el reto principal será equilibrar las demandas de mejoras salariales y beneficios sociales para el sector público con la responsabilidad de mantener las cuentas fiscales claras y estables durante los próximos años.