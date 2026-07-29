Debido a las normativas vigentes, el pago correspondiente a Fiestas Patrias se calcula aplicando solo el 10% de la remuneración computable y tomando en cuenta únicamente los meses completos laborados desde la dación de la ley (abril, mayo y junio), lo que reduce considerablemente el monto final en comparación con un semestre completo. (Foto: Gemini)
Debido a las normativas vigentes, el pago correspondiente a Fiestas Patrias se calcula aplicando solo el 10% de la remuneración computable y tomando en cuenta únicamente los meses completos laborados desde la dación de la ley (abril, mayo y junio), lo que reduce considerablemente el monto final en comparación con un semestre completo. (Foto: Gemini)
Por Paolo Valdivia

El pago de beneficios laborales en el sector público peruano atraviesa un momento de mucha atención y expectativa. Entre las dudas más frecuentes de los empleados estatales se encuentra la incertidumbre sobre cuándo se terminará de abonar el beneficio correspondiente a Fiestas Patrias. Si bien algunas instituciones públicas ya cumplieron con realizar los depósitos iniciales, miles de servidores bajo este régimen continúan a la espera de ver reflejado el dinero en sus cuentas bancarias, generando múltiples interrogantes sobre los plazos definitivos. Aquí te contamos cuándo se terminará el pago de gratificaciones CAS en julio 2026.

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