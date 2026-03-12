Resumen

El Congreso aprobó en segunda votación una propuesta que modifica el régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS) para incorporar nuevos beneficios laborales a los trabajadores del sector público bajo este sistema. Con la decisión del Pleno, la iniciativa queda ahora en manos del Poder Ejecutivo.

