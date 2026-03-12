El Congreso aprobó en segunda votación una propuesta que modifica el régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS) para incorporar nuevos beneficios laborales a los trabajadores del sector público bajo este sistema. Con la decisión del Pleno, la iniciativa queda ahora en manos del Poder Ejecutivo.

El proyecto plantea que los trabajadores CAS reciban gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, cada una equivalente a una remuneración mensual. Asimismo, se incorpora la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), que se calcularía tomando como base el 100% de la remuneración mensual por cada año trabajado y se pagaría al término del vínculo laboral.

Según datos del sistema de servicio civil al 2024, en el país existen 373.233 trabajadores bajo este régimen.

La iniciativa también ha generado debate por su impacto fiscal pues el costo anual podría bordear los S/3.000 millones, de los cuales alrededor de S/2.000 millones corresponderían a gratificaciones y S/1.000 millones al pago de CTS.

Tras la aprobación en el Congreso, el Poder Ejecutivo deberá decidir si promulga la ley o la observa.